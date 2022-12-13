Путин предложил построить новый город на Арбатской косе в Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент России Владимир Путин предложил построить новый город в его регионе. В качестве места для строительства он предложил Арбатскую косу в Геническом районе.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное»,— сообщил господин Сальдо в эфире «Россия 24». По его словам, проект застройки уже разрабатывают.

Арбатская коса, или Арбатская стрелка — часть суши длиной 113 км и шириной 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря.

В июле Владимир Сальдо заявил, что мост, соединяющий Геническ с Арбатской стрелкой, будет восстановлен. После вывода войск из Херсона 9 ноября столицу области перенесли в Геническ.

Подробнее о том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина