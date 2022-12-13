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Вклад со ставкой до 9,5% и карта Мир-UnionPay в подарок: РСХБ запускает предновогоднюю акцию

Россельхозбанк запускает предновогоднюю акцию «Лови момент». Принять участие в ней могут те, у кого нет действующих срочных вкладов и накопительных счетов в РСХБ. В рамках акции можно открыть вклад «Доходный» в рублях на срок 3 года по повышенной ставке 9,5% годовых. При открытии этого же вклада на срок 1,5 года акционная ставка составит 8,3%, а на срок 1 год 1 месяц клиенты банка могут рассчитывать на ставку 8,0% годовых. В рамках предложения предусмотрено подключение клиента к дистанционному банковскому обслуживанию, что делает пользование инструментом сбережения еще удобнее.

«Линейка вкладов «Доходный» пользуется большой популярностью у наших клиентов за счет привлекательных ставок и удобства в обслуживании. Акция «Лови момент» особенно актуальна перед Новым годом, когда приходит время строить планы и выбирать стратегии обращения с финансами на будущий год. Но это не все сюрпризы. Клиентам, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от 1 млн рублей, мы подарим карту Мир-UnionPay, которая станет удобным платежным средством в путешествиях по России и за рубежом в новом году», – отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.

Открыть вклад в рамках акции можно в период с 12 декабря 2022 года по 31 января 2023 г.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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