Песков: Вучич не обращался за помощью к Путину

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Сербии Александр Вучич не обращался к Владимиру Путину за помощью в связи с обострением кризиса в Косово. Господин Песков отметил, что Россия заинтересована в урегулировании ситуации.

«Нет, таких обращений не было. Но, вы знаете, что в любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами, и, конечно, мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала. И опять же, что главное, чтобы все права сербов были обеспечены»,— отметил представитель Кремля.

Очередное обострение на севере Косово в декабре, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север частично признанной республики, в район, населенный сербами. Ситуацияобострилась 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича. Сербское население в ответ сделало баррикады на дорогах и вышло на акции протеста. Господин Вучич назвал 11 декабря своим самым тяжелым днем работы.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Косовским выборам пригрозили явкой полиции».

Лаура Кеффер