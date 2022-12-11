В Кремле привели свою версию телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшних телефонных переговоров обсуждали зерновую сделку, газовый хаб, ситуацию на Украине, а также конфликт в Сирии. Резюме по итогам переговоров опубликовано на сайте Кремля.

В ходе разговора Владимир Путин в очередной раз подчеркнул необходимость устранения препятствий для вывоза российской продукции из черноморских портов. Как ранее сообщала пресс-служба турецкого президента, лидеры двух стран говорили о возможности перевозок по зерновым коридорам других товаров и продуктов питания.

Президенты поговорили об урегулировании сирийского конфликта в контексте российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 2019 года. Господин Эрдоган заявил о необходимости «очистить границу от террористов на глубину не менее 30 км вдоль границы» Турции и Сирии. Владимир Путин в свою очередь изложил «принципиальные оценки» ситуации на Украине.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили сотрудничество в газовой отрасли и, в частности, создание газового хаба. 9 декабря этот вопрос с господином Эрдоганом обсуждал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Анастасия Ларина