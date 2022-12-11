Около 300 человек вышли на митинг в Вене с требованием вести нейтральную политику к РФ

В Вене прошел митинг несогласных с политикой Австрии в отношении России. По оценке таблоида Heute, на демонстрации собрались около 300 человек. Некоторые из них несли российские флаги.

Протестующие требовали вести нейтральную политику к РФ, снять санкции и принять меры по борьбе с нелегальной миграцией. Одним из участников демонстрации был бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (2017–2019). Некоторое время из-за шествия было ограничено движение транспорта.

Австрия после начала военной операции России на Украине вводит антироссийские санкции вместе с Евросоюзом, в который страна входит. Брюссель в ближайшее время намерен ввести уже девятый по счету пакет санкций. Недавно ограничения расширили США, Канада и Великобритания.

О новых санкциях — в материале «Ъ» «Все санкционнее и санкционнее».

Леонид Уварчев