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Коммерсантъ FM
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Лавров считает, что СНГ не утратило эффективность

Содружество независимых государств (СНГ) не утратило актуальность и не перестало быть эффективным, считает глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал СНГ «самой представительной структурой» бывшего СССР.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Дорогого стоит возможность для всех лидеров стран—участниц СНГ регулярно, не менее двух раз в год, собираться и в неформальной обстановке доверительно обсуждать любые вопросы. Такой политический диалог позволяет определять на будущее конкретные задачи и проблемы, которые предстоит решать. Ценность СНГ огромна»,— рассказал господин Лавров в прямом эфире телеканала «Хабар-24».

Министр уточнил, что в конце декабря представители СНГ проведут очередной неформальный саммит.

Говоря о «тройственном газовом союзе» России, Казахстана и Узбекистана, господин Лавров отметил, что в инициативе по созданию объединения нет «геополитической игры». «На днях читал сообщение, что в Узбекистане неожиданно наступил резкий дефицит электроэнергии. Вот конкретный пример, когда без всякой политизации и идеологии нужно использовать наши преимущества для решения практических вопросов в интересах наших граждан»,— сказал глава МИДа.

Ранее министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что республика не заинтересована во вступлении в «какой-то альянс или союз» для импорта энергоресурсов. Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко назвал преждевременным обсуждение «тройственного союза». Он отметил, что страна не позволит использовать свою энергетическую инфраструктуру для обхода санкций. С идеей о создании организации выступил президент России Владимир Путин.

В июле экономисты, опрошенные Focus Economics, сообщили, что в нынешнем году ВВП всех стран «СНГ+» (члены СНГ, а также Грузия, Украина и Туркменистан) сократится на 8,3%. Экономики региона также столкнулись с ростом инфляции и падением деловой активности, что связано с геополитической неопределенностью и продолжительностью боевых действий на Украине.

Об экономической целесообразности СНГ — в материале «Ъ» «"СНГ+" плюсом не вышло».

Андрей Сапожников

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