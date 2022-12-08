Узбекистан прекратил экспорт газа из-за холода

Узбекистан полностью остановил экспортные поставки природного газа на фоне роста внутреннего потребления, вызванного холодной погодой. Об этом сообщил председатель правления энергетической компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов.

«В связи с тем что сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению»,— сказал господин Нарматов в интервью телеканалу Sevimli (цитата по «РИА Новости»).

Глава «Узтрансгаза» отметил, что в 2022 году объемы экспорта газа из Узбекистана снизились в три раза по сравнению с прошлым годом. «Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций. Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа»,— добавил он.

16 ноября в связи с отключением электричества из-за нехватки газа на тепловых электростанциях заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев заявил, что Узбекистан практически полностью приостановил экспорт газа и электричества для удовлетворения потребностей населения.

При этом министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее сегодня, 8 декабря, сообщил, что узбекская сторона не заинтересована в участии в «тройственном союзе» с Россией и Казахстаном для поставок газа, ведет переговоры, «чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз». По данным Reuters, министр раскритиковал концепцию соглашения, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

Из данных государственного комитета по статистике следует, что с января по октябрь текущего года Узбекистан направил на экспорт 4,07 млрд куб. м газа за $841 млн, что составляет почти десятую часть всего объема производства в стране. Ранее Минэнерго Узбекистана прогнозировало объем экспорта газа в 2022 году на уровне 3,3 млрд куб. м. Основные поставки узбекистанского газа приходятся на Китай.

Милена Костерева