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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Турция настояла на своей позиции по танкерам с нефтью в переговорах с США

США и Турция обсудили заторы нефтетанкеров через Босфор. В разговоре Турция настаивала на своем требовании предъявлять данные о страховке судов с нефтью после вступления в силу ограничений против российского топлива. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Заместитель министра иностранных дел Турции посол Седат Онал провел телефонный разговор с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным»,— сказал источник агентства.

По его словам, во время разговора Турция также «подчеркнула важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре».

5 декабря Financial Times сообщила, что в Босфоре образовалась пробка из 19 нефтетанкеров. Турция требует полной страховки проходящих через ее проливы судов на фоне ограничений против российской нефти. В Белом доме говорили, что на этих танкерах практически нет нефти из России. По информации Bloomberg, большая часть задержанной Турцией нефти идет из Казахстана.

8–9 декабря в Стамбуле господин Онал провел переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. Как сообщали в пресс-службе МИД Турциини обсуждали зерновую сделку, ситуацию в Сирии, реформу ООН и механизм организации трансграничной гуманитарной помощи.

Олеся Павленко

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