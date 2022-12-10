МИД России и Турции обсудили экспорт российского продовольствия в рамках зерновой сделки и Сирию

Замглавы МИД России и Турции Сергей Вершинин и Седат Онал провели переговоры в Стамбуле 8–9 декабря. На встрече обсуждалась зерновая сделка, в том числе экспорт российского продовольствия, ситуация в Сирии, реформа ООН и механизм организации трансграничной гуманитарной помощи, а также ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Турции. Российское дипведомство переговоры пока не комментировало.

«Обсуждены вопросы реализации стамбульского зернового соглашения, была подчеркнута важность продолжения работы инициативы, которая позволила перевезти более 13 млн тонн зерна на мировые рынки через Черное море, и обеспечения экспорта российского зерна и удобрений»,— сказано в пресс-релизе ведомства.

Стороны также обсудили ситуацию в Ливии, на Среднем Востоке и Восточном Средиземноморье. В ходе переговоров турецкая сторона подчеркнула важность защиты территориальной целостности Сирии и ее политического единства.

С 20 ноября Турция наносит массированные авиаудары по территориям Сирии и Ирака. Военную операцию объясняют борьбой с формированиями «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана. В ходе операции турецкие военные убили 364 человека. В Кремле допускали возможность переговоров между Турцией и Сирией при посредничестве России.

Об операции Турции — в материале «Ъ» «Анкаре мешают оперировать».

Олеся Павленко