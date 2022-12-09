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Коммерсантъ FM
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Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме

Россиянин Виктор Бут заявил, что не сталкивался с русофобией, пока находился в тюрьме в США. По его словам, его «соседи-заключенные были настроены с какой-то симпатией к России».

Виктор Бут

Виктор Бут

Фото: РИА Новости

Виктор Бут

Фото: РИА Новости

«Так как она (тюрьма.— "Ъ".) находится в таком традиционно "красном поясе" Америки... я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключенные были настроены с какой-то симпатией к России»,— сказал он в интервью сотруднице RT и депутату Госдумы Марии Бутиной. Его запись опубликована в Telegram-канале RT.

В 2018 году Мария Бутина была арестована за работу иностранным агентом без регистрации в Минюсте США, ее приговорили к 18 месяцам заключения. В 2019 году ее освободили из тюрьмы и отправили в Россию. Мария Бутина утверждала, что к ней применяли пытки. Доказательств своих слов она не приводила.

Как развивалось дело Виктора Бута

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8 декабря в Абу-Даби прошел обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. В 2012 году Виктора Бута приговорили в США к 25 годам тюрьмы за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. В августе Бриттни Грайнер в России приговорили к девяти годам колонии строгого режима за гашишное масло в картриджах для электронных сигарет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Если друг оказался Бут».

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