Перекупщики взвинчивают цены

В Большом театре раскупили все билеты на предновогодние шоу. Однако ими активно торгуют перекупщики — цены доходят до 1 млн руб. 30 и 31 декабря в Большом будут традиционно показывать балет «Щелкунчик», оперу «История Кая и Герды» и оперу «Черевички».

Однако на официальном сайте билетов уже нет, их можно купить, только если кто-то оформит возврат, рассказали “Ъ FM” в кассе театра. Самая большая цена на предновогоднее шоу — 20 тыс. руб.

«Все, что появляется, — это в основном возврат. У нас основная масса продана, сейчас просто удастся поймать билеты на сайте, — это дело случая и везения. По-другому, к сожалению, уже все, никак. При этом самый дорогой билет — 15 тыс. руб. 31-го в 18.00 одно представление, которое подороже, там до 20 тыс. руб., но это самый дорогой билет в партер.

Сейчас из-за того, что заполняемость зала составляет 25%, билетов очень мало, они все разлетаются очень быстро. То есть там только либо на февраль уже прицеливаться, либо что-то сидеть и ловить. По-другому не сработает никак. Но, пожалуйста, будьте аккуратны.

Если сейчас вы зайдете на какие-то другие ресурсы, имейте, пожалуйста, в виду, что они к нам никакого отношения не имеют. Там может быть все, что угодно.

У нас один-единственный официальный сайт, нет никаких посредников и распространителей», — подчеркнули в кассе театра.

“Ъ FM” позвонил по нескольким объявлениям в интернете, где предлагают приобрести билеты на самое известное предновогоднее шоу — «Щелкунчик». Выяснилось, что в этом году из-за ограничений по заполняемости залов в театрах билетов даже у перекупщиков оказалось немного — каждый предлагает по две-три штуки, где-то нужно оформлять предзаказ.

А цены в разы превышают официальные:

«31-го в 18:05 партер, 8 ряд, места не могу вам сказать, какие будут, 22-23, может быть, там будут другие места. Стоимость билета 60 тыс. руб. Как правило, когда билеты выписывают нам, меняется ряд, и могут поменяться места, но не на худшие, а на лучшие, то есть это может ниже ряд быть, места еще центрее. Билеты только с полной оплатой. Здесь есть именные билеты, то есть вы их оплачиваете, мы записываем ваши фамилию, имя, отчество, паспортные данные. Есть билеты не именные, тогда просто мы вам их привозим, но строго в оплаченном виде. Это бумажные, не электронные, электронных у нас билетов нет. Два билета целый день у нас висят. Я думаю, что еще будут». «Про билеты на вечер на “Щелкунчика” я узнаю, но если они будут, это делаем под заказ, и стоить они будут 50 тыс. руб. Предоплату берем 100% вперед. Это, скорее всего, именные билеты. В основном, это электронные билеты. Мы коммерческая касса, не сам Большой театр, мы будем брать из броней, и я буду узнавать у человека, через кого мы делаем, как, есть ли. Если скажут “да”, тогда берем предоплату. Сегодня-то уже навряд ли». «Я уже давно сотрудничаю с руководством Большого театра. И на данный момент билетов нет. Они периодически выскакивают, и мне первым об этом объявляют. Раньше их можно было приобретать, все подряд заходили, а сейчас, если ты, например, билет сдаешь, он в базе появляется где-то через час, может через день появиться, может ближе к началу выступления. То есть билеты именные на “Щелкунчика”. В билете указывается фамилия, имя и, соответственно, серия и номер паспорта. Работаю я по предоплате. Билеты от 50 тыс. руб. и до 1 млн руб. на передние места. Но их навряд ли уже сейчас можно найти, потому что заполняемость Большого театра 25% от общей массы. Я могу со своей стороны гарантировать, что там с деньгами ничего не произойдет. Так на практике в основном все время с билетами получается, то есть я уже порядка 20 билетов продал на этот год. Скорее всего, будут электронные, а там проблем нет, что электронный, что бумажный. Бумажный только получится, если прямо день в день взять».

Судя по официальному сайту Большого театра, на новогодних каникулах в январе еще можно будет попасть на оперу «Сказка о царе Салтане» и балет «Баядерка». На другие представления билеты уже раскуплены.

Анна Никитина