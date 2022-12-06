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Коммерсантъ FM
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Минобороны Китая обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что модернизация ядерного арсенала США снижает порог применения ядерного оружия. Он утверждает, что США распространяют ядерное оружие через трехстороннее партнерство в сфере безопасности между США, Великобританией и Австралией (AUUKUS). Заявление опубликовано в китайской соцсети WeChat.

«США, обладающие крупнейшим ядерным арсеналом в мире, продолжают модернизацию ядерной триады, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия»,— сказано в заявлении Тань Кэфэя (перевод по «РИА Новости»).

По его мнению, США стоит «глубоко проанализировать и обдумать собственную ядерную политику». Тань Кэфэй дополнил, что Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для национальной безопасности.

В октябре Пентагон опубликовал ежегодный доклад об оборонной стратегии США. Главными угрозами в документе названы усиливающийся Китай и «все еще» опасная Россия. В Китае сочли, что доклад искажает их политику и военную стратегию.

Подробнее об оборонной стратегии США — в материале «Ъ» «Россию и Китай вписали в оборонную стратегию».

Олеся Павленко

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