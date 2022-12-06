Минобороны Китая выразило США недовольство из-за доклада о военной мощи КНР

Минобороны КНР выразило протест США из-за ежегодного доклада Пентагона о военной мощи Китая. Китайские власти сочли доклад искажающим их политику и военную стратегию, заявил официальный представитель ведомства Тань Кэфэй.

По его словам, Пентагон в своем докладе «необоснованно спекулирует на развитии военной мощи КНР». Минобороны Китая также сочло публикацию «грубым вмешательством во внутренние дела Китая по тайваньскому вопросу».

«Это старый трюк по сгущению красок и раздуванию так называемой китайской военной угрозы. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест, уже сделала строгое представление американской стороне»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

В октябре Пентагон обнародовал новую Оборонную стратегию США. В документе оборонного ведомства главными угрозами названы усиливающийся Китай и «все еще» опасная Россия. При этом, несмотря на конфликт с обеими державами, который угрожает перейти в горячую фазу, в Вашингтоне не отказываются от дипломатии.

Подробности — в материале «Ъ» «Россию и Китай вписали в оборонную стратегию».

Лаура Кеффер