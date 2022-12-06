NYT: Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на санкции

В ракетном ударе по Украине 23 ноября Россия использовала ракеты, которые были произведены после введения западных санкций, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на независимую группу аналитиков Conflict Armament Research. Издание отмечает, что Россия могла найти способ приобретать полупроводники и другие компоненты в обход санкций или накопить их до начала военной операции на Украине.

Как отмечает газета, для удара 23 ноября по Киеву российские военные использовали как минимум две крылатые ракеты Х-101, которые были произведены летом и осенью на заводе в Дубне. Аналитики сделали такой вывод после изучения обломков ракет и их маркировки. Ранее члены Conflict Armament Research пришли к выводу, что российские военные используют вооружение, сделанное с помощью зарубежных компонентов и полупроводников.

Неназванный военный чиновник США также сообщил NYT, что, по версии США, российские власти могли увеличить производство вооружения. По его словам, российские военные испытывают проблемы с запасами оружия, поэтому при атаках по целям на Украине используют как старое, так и новое вооружение.

После начала военного конфликта России и Украины ЕС, США и Великобритания ввели санкции против России, в том числе эмбарго на поставку полупроводников и технологий для производства оружия. 4 декабря директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Россия довольно быстро расходует свои запасы вооружений и не может производить новое в том же объеме.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко