84,39 процента составила инфляция в Турции в годовом выражении по итогам ноября, сообщил Центробанк страны. Показатель снизился впервые с июля 2020 года — тогда годовая инфляция составляла 11,76%, основной же разгон цен начался с ноября 2021 года из-за удорожания энергии. За это время курс лиры ослаб с 10 до 18,6 лиры за $1. Вопреки разгону инфляции в последний год Центробанк страны смягчал денежную политику — в ноябре ставка была снижена с 10,5% до 9% (за год — с 15%), резервы страны при этом начали расти и в ноябре составили $18,7 млрд (максимум с февраля). Такой подход, поддержанный правительством, в Центробанке объясняют внешним характером ускорения инфляции — из-за геополитики и роста цен на сырье.