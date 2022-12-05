Песков: потолок цен на нефть не повлияет на финансирование военной операции на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений на стоимость российской нефти негативно повлияет на весь мировой энергетический рынок. Однако потолок цен не повлияет на финансирование военной операции на Украине.

«Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют. Но эти меры однозначно повлияют на стабильность мирового энергетического рынка с точки зрения его полной дестабилизации»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Сегодня, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставки нефти по морю из РФ в Евросоюз (ЕС), также введен потолок цен на энергоноситель в $60 за баррель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии. Сырье дороже установленной ценовой планки нельзя страховать и перевозить. По задумке авторов это ограничение должно помешать России зарабатывать деньги и тем самым нарушить финансирование спецоперации. В Кремле уже заявляли, что готовят ответ на это ограничение.

Об ограничениях — в материале «Ъ» «Нефть продается с лимитом».

Олеся Павленко