Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер владелец академии, воспитавшей 12 первых ракеток мира

В возрасте 91 года умер Ник Боллетьери, основатель и руководитель одноименной теннисной академии. В ней обучались 12 первых ракеток мира, в том числе Мария Шарапова, Борис Беккер, Андре Агасси, Винус и Серена Уильямс.

Ник Боллетьери

Ник Боллетьери

Фото: Michael Dwyer / AP

Ник Боллетьери

Фото: Michael Dwyer / AP

О его смерти сообщили в соцсетях его бывшие подопечные — немцы Сабин Лисицки и Томми Хаас. По данным Tennis World, Ник Боллетьери умер вчера, 4 декабря, подробности не приводятся. Портал уточняет, что «в последние недели ходили слухи об ухудшении его здоровья».

В 2014 году Ник Боллетьери был введен в Международный зал теннисной славы. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...