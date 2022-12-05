Умер владелец академии, воспитавшей 12 первых ракеток мира

В возрасте 91 года умер Ник Боллетьери, основатель и руководитель одноименной теннисной академии. В ней обучались 12 первых ракеток мира, в том числе Мария Шарапова, Борис Беккер, Андре Агасси, Винус и Серена Уильямс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ник Боллетьери

Фото: Michael Dwyer / AP Ник Боллетьери

Фото: Michael Dwyer / AP

О его смерти сообщили в соцсетях его бывшие подопечные — немцы Сабин Лисицки и Томми Хаас. По данным Tennis World, Ник Боллетьери умер вчера, 4 декабря, подробности не приводятся. Портал уточняет, что «в последние недели ходили слухи об ухудшении его здоровья».

В 2014 году Ник Боллетьери был введен в Международный зал теннисной славы. В 2020 году у него была диагностирована почечная инфекция.

Лаура Кеффер