Киселев Владимир Владимирович

Родился 10 июля 1952 года. С 1978 по 1988 год являлся барабанщиком и руководителем ВИА «Земляне», позже продюсировал группу «Русские». С 1992 года организовывал музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. В 1999–2007 годах возглавлял Федеральное государственное унитарное предприятие «Кремль», которое занималось мероприятиями и эстрадными концертами на Красной площади. В декабре 2010 года был организатором благотворительного бала фонда «Федерация», где присутствовали звезды кино Шарон Стоун, Микки Рурк и Моника Беллуччи, а Владимир Путин исполнил песню «Blueberry Hill». В июне 2015 года приобрел 78% АО «Русская медиагруппа», впоследствии увеличил долю до 100%. Занимается продюсированием артистов.