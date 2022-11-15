Дядя за племянника не отвечает

На продолжающемся в Турине итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов с призовым фондом $14,75 млн его дебютант Феликс Оже-Альяссим во втором туре группового раунда уверенно переиграл Рафаэля Надаля. За испытаниями, выпавшими на долю знаменитого испанца, и реакцией на них его дяди Тони Надаля, который сейчас тренирует молодого канадца, с трибуны прессы стадиона Pala Alpitour наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выдвигая несколько лет назад кандидатуру своего города на участие в тендере по проведению Nitto ATP Finals, власти Турина в том числе учитывали появление в Италии целой группы талантливых мастеров, которые потенциально могли бы стать участниками этого состязания. Однако в нынешнем сезоне сыграть у себя дома итальянцы не смогли. Причиной тому стали травмы, которые помешали Маттео Берреттини четвертый год подряд финишировать в первой десятке, и подрезали крылья Яннику Синнеру на решающем этапе борьбы за туринские путевки. Впрочем, на посещаемости 12-тысячной арены Pala Alpitour этот фактор сказывается не слишком сильно. Мастерство и харизма неувядаемых хедлайнеров мужского тенниса — Новака Джоковича и Рафаэля Надаля — по-прежнему вызывают большой зрительский интерес. За первые два дня на четыре игровые сессии было продано почти 40 тыс. билетов. Лет пять назад в Лондоне подобный показатель сочли бы посредственным, но в Турине он вполне приемлем. Правда, с одним из двух выдающихся чемпионов ему скоро придется попрощаться.

Довольно быстро уступив Тейлору Фрицу в первом туре, Надаль на игру с Феликсом Оже-Альяссимом выходил в несвойственном для него статусе очевидного аутсайдера. И дело не только в слишком быстром покрытии, которое используется в Турине и категорически не подходит для грунтового короля. «Если бы вы столкнулись с тем, через что мне пришлось пройти в последние шесть месяцев, то наверняка считали бы позитивом сам факт присутствия здесь»,— сказал Надаль после окончания вчерашнего матча.

При этом он имел в виду не только разрыв мышцы брюшного пресса, из-за которого ему пришлось сняться с полуфинала Wimbledon, но и волнительное ожидание рождения сына, появившегося на свет 8 октября, после нескольких недель, проведенных матерью на сохранении. В общем, нет ничего удивительного в том, что после выхода в четвертый круг US Open испанский гранд впервые с 2009 года потерпел четыре поражения подряд. Три из них ему нанесли американцы — Фрэнсис Тиафо, Томми Пол и Фриц, а теперь эту серию продлил Оже-Альяссим. Причем произошло это при участии Тони Надаля — дяди и бывшего тренера 22-кратного победитель турниров Большого шлема, который с весны прошлого года работает с лидером канадского тенниса.

Пять месяцев назад племянник Тони Надаля, с боями продвигавшийся к своему четырнадцатому титулу на Roland Garros, уже встречался с молодым канадцем в Париже в четвертом круге. И тогда тренер не посчитал возможным занять во время матча место в гостевой ложе своего подопечного, наблюдая за борьбой с трибуны.

Но сейчас слишком многое выглядело иначе. Поэтому Тони Надаль признался, что результат матча в любом случае не станет для него трагедией, отправился в первый ряд специального сектора, выделенного около корта для команды Оже-Альяссима, и почти два часа просидел там с практически непроницаемым лицом. Волноваться слишком уж сильно ему не имело смысла. Для тех, кто хоть немного разбирается в теннисе, исход встречи был практически ясен уже после первого сета, по ходу которого Надаль не смог реализовать четыре брейк-пойнта, а свою подачу отдал в восьмом гейме, ведя 40:0 и сделав две подряд двойные ошибки. Агрессивная и очень солидная игра 22-летнего канадца, в которой наконец исчезли элементы незрелого юниорского тенниса, просматривавшегося еще совсем недавно, оказалась для нынешнего Надаля слишком хороша. Победив со счетом 6:3, 6:4, Оже-Альяссим, проигравший свой первый матч Касперу Рууду, сохранил реальную возможность выйти из группы. А вот его соперник практически распрощался с надеждой хотя бы на второе место. Чтобы у Надаля оставался минимальный шанс занять его, Фриц в вечернем матче вторника должен был обыграть Рууда в двух партиях, причем с заметным преимуществом.