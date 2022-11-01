Матч сборной России с командой Боснии и Герцеговины отменен

Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины решил отказаться от проведения товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

«Товарищеский матч между сборной Боснии и Герцеговины и командой России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, сыгран не будет,— говорится в сообщении.— На сегодняшнем заседании исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, был перенесен».

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко.

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявили, что проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполнительного комитета организации отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а мужскую сборную России — от участия в Лиге наций.

Напомним, 17 ноября в Душанбе сборная России проведет товарищеский матч с таджикской сборной.

ТАСС