АТР включила Кубок Дэвиса в свой календарь

Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и компания Kosmos, которая с 2019 года проводит розыгрыш Кубка Дэвиса, объявили о стратегическом партнерстве, которое касается этого турнира, имеющего 123-летнюю историю. Согласно новой договоренности между этим тремя организациями, два из шести членов формируемого комитета Кубка Дэвиса будут представителями АТР. Кроме того, начиная со следующего сезона в ее календаре для проведения отборочных матчей и решающей стадии этого турнира фиксируются три недели: в начале февраля после Australian Open, в середине сентября после US Open и в конце ноября после итогового турнира. Подразумевается, что это поможет участникам Кубка Дэвиса планировать календарь своих выступлений. При этом рейтинговые очки им начисляться по-прежнему не будут, поскольку составы национальных команд в этом турнире определяют их капитаны, которые не обязаны руководствоваться при этом положением в классификации АТР.

Данное соглашение следует рассматривать в качестве продолжения линии на сближение ITF c двумя профессиональными организациями — АТР и Женской теннисной ассоциацией (WTA). Напомним, что на прошлой неделе было объявлено о том, что мужской турнир АТР Cup, проходивший на протяжении последних трех лет, преобразуется в турнир национальных сборных United Cup, в котором будут участвовать как мужчины, так и женщины.

Евгений Федяков