Даниил Медведев распробовал венский корт

Одним из четвертьфиналистов Erste Bank Open — проходящего в Вене турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) c призовым фондом €2,4 млн — стал Даниил Медведев, обыгравший в двух партиях австрийца Доминика Тима. Таким образом, россиянин сохраняет шансы уже по итогам этой недели гарантировать себе участие в итоговом турнире года Nitto ATP Finals, который состоится в Турине с 13 по 20 ноября. Чтобы это произошло вне зависимости от результатов его конкурентов, Медведеву требуется взять в Вене титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене приблизила Даниила Медведева (на фото) к попаданию на Nitto ATP Finals

Фото: Eva MANHART / APA / AFP Победа над Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене приблизила Даниила Медведева (на фото) к попаданию на Nitto ATP Finals

Фото: Eva MANHART / APA / AFP

Проходящие на этой неделе в Вене и Базеле достаточно крупные турниры, победители которых получат по 500 рейтинговых очков, имеют не решающее, но очень большое значение с точки зрения распределения вакантных путевок на Nitto ATP Finals. Напомним, что на данный момент право сыграть в Турине обеспечили себе пятеро — испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович, а на три свободных места в списке участников итогового состязания в той или иной степени на данный момент все еще претендуют десять человек.

Окончательно их спор в любом случае разрешится по итогам последнего в этом году состязания категории 1000 — Rolex Paris Masters, стартующего в ближайший понедельник.

Есть, правда, вариант, при котором к тому времени путевок в Турин останется только две. Дело в том, что Даниил Медведев может обеспечить себе право сыграть на Nitto ATP Finals уже в воскресенье, если возьмет в Вене титул. Задача не очень простая, но реальная, ведь на Erste Bank Open он посеян под первым номером, да и уровень игры демонстрирует пока очень солидный.

За две с лишним недели, прошедшие с тех пор, как в Астане Медведеву из-за растяжения при счете 1:1 по партиям пришлось отказаться от продолжения полуфинала против Джоковича, он успел не только отпраздновать рождение дочери, но и подлечиться. Первую полноценную тренировку после травмы российский теннисист провел в прошлую субботу. После нее он и решил попытать счастья в Вене, где в первом круге ровно за час справился с находящимся в глубоком кризисе лучшим грузинским теннисистом Николозом Басилашвили, а во втором уверенно прошел более опасного соперника — кумира австрийской публики Доминика Тима.

29-летний чемпион US Open 2020 года, который в июне оказался в середине четвертой сотни по причине травмы запястья, поставил себе задачу до конца нынешнего сезона вернуться в топ-100. И сейчас Тим очень близок к ее решению — во всяком случае, на двух недавних октябрьских турнирах категории 250 в Хихоне и Антверпене он доходил до полуфиналов, что позволило ему подняться в рейтинге на 113-е место. У себя дома он, конечно, настраивался оказать Медведеву упорнейшее сопротивление, и поначалу это удавалось, но во второй половине первой партии наступил перелом. Россиянин выиграл три очень напряженных гейма — шестой, седьмой и восьмой, в девятом повторно взял чужую подачу, а во втором сете ограничился одним брейком. В итоге — 6:3, 6:3 за 1 час 38 минут.

Медведев был очень хорош. Он показал свой фирменный контратакующий теннис и довольно быстро сумел перебороть Тима, игравшего на фоне утомления после тяжелейшей встречи первого круга.

Следующим соперником Медведева будет итальянец Янник Синнер, входящий в группу его преследователей и справившийся в двух партиях с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Положение же главных претендентов на участие в Nitto ATP Finals выглядит на сегодня следующим образом. При «проходном балле» в 3955 очков Медведев имеет 3645, Андрей Рублев — 3440, канадец Феликс Оже-Альяссим — 3225, американец Тейлор Фритц — 2910, поляк Хуберт Хуркач — 2860. Причем Рублев своим поражением во втором круге Erste Bank Open от болгарина Григора Димитрова со счетом 3:6, 4:6 несколько усложнил себе жизнь, поскольку Оже-Альяссим в случае выхода в финал турнира в Базеле может практически догнать его, а в случае победы там — даже опередить. Не ясно лишь, хватит ли канадцу сил, поскольку, выиграв недавно два титула — во Флоренции и Антверпене, он проводит уже третью подряд насыщенную неделю. К тому же одним из потенциальных соперников Оже-Альяссима в Базеле является лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас.

Евгений Федяков