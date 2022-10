Криштиану Роналду указал на выход

В самое обсуждаемое событие очередного тура чемпионата Англии превратился демарш Криштиану Роналду. В матче «Манчестер Юнайтед» против «Тоттенхема» пятикратный обладатель «Золотого мяча», оставшийся в очередной раз в резерве, покинул скамейку запасных и стадион, не дождавшись финального свистка. По мнению экспертов, инцидент ускорит назревавшее еще летом расставание Криштиану Роналду с манчестерским клубом, в планы нового тренера которого Эрика тен Хага португальская легенда явно не вписывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В десяти уже состоявшихся матчах чемпионата Англии Криштиану Роналду лишь дважды вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Фото: Craig Brough / Reuters В десяти уже состоявшихся матчах чемпионата Англии Криштиану Роналду лишь дважды вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед»

Фото: Craig Brough / Reuters

В одном из центральных матчей очередного тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл на своем поле — 2:0 — «Тоттенхем». Это была очень важная победа для манчестерцев, не слишком ровно выступавших на стартовом отрезке сезона. Она позволила им приблизиться к также входящему в шорт-лист претендентов на награды первенства лондонскому клубу. Теперь «Тоттенхем», располагающийся на третьей позиции вслед за «Арсеналом» и «Манчестер Сити», опережает «Манчестер Юнайтед» на четыре очка.

Хозяева в этой встрече показали отличный футбол, но все без исключения британские издания гораздо больше заинтересовал эпизод, никакого отношения к происходившему на поле не имевший.

На 89-й минуте игры оставшийся в этой встрече в резерве Криштиану Роналду, главная знаменитость «Манчестер Юнайтед», встал со скамейки запасных и ушел в подтрибунные помещения.

Как утверждает целый ряд источников — таких как The Athletic и The Guardian, португалец лишь ненадолго зашел в раздевалку, чтобы забрать вещи, и сразу после этого покинул арену Old Trafford, не дождавшись партнеров.

Речь действительно идет об очень громком демарше. Возглавивший летом «Манчестер Юнайтед» голландский тренер Эрик тен Хаг после матча отказался его комментировать, сказав, что «не обратил внимания» на поступок Роналду и обсудит его позже. Но знаменитые в прошлом футболисты, работающие экспертами BBC — Гари Линекер, Петер Шмейхель, Эшли Уильямс,— оценили его однозначно. Все они приравнивали действия Криштиану Роналду к демонстративному проявлению «неуважения» по отношению к своей команде и публике, а также называли поведение игрока «неприемлемым». А Мика Ричардс предположил, что идеальным решением «проблемы Роналду» будет расставание с ним в рамках зимнего трансферного окна, то есть в январе.

На самом деле демарш Криштиану Роналду нельзя считать уж очень большой неожиданностью. «Манчестер Юнайтед», много лет находящийся в состоянии, похожем на кризисное (во всяком случае, по меркам футбольного гиганта), и все время пытающийся вернуть утраченные еще в прошлом десятилетии позиции, переманил выдающегося португальца из «Ювентуса» в августе 2021 года, считая, что солидный возраст (а Роналду уже 37) не помешает ему стать лидером команды. Пятикратный обладатель «Золотого мяча», если основываться исключительно на статистике, формально неплохо провел предыдущий сезон, забив в 38 матчах за манчестерцев 24 гола. Однако клуб снова не добился никаких успехов, заняв шестое место в английском первенстве и вылетев в стартовом раунде Лиги чемпионов. А в тренде у британских медиаресурсов после окончания сезона были материалы, в которых ставилось под сомнение «позитивное влияние» 37-летнего Криштиану Роналду на игру команды. Появление же в «Манчестер Юнайтед» приглашенного из «Аякса» Эрика тен Хага они увязывали с планами радикальной кадровой и стилистической перестройки, в которые постаревший и потерявший скорость португалец может и не вписаться.

Тема вполне вероятного ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед» была актуальной почти все лето. Форвард сам подогрел ее, пропустив почти все предсезонные сборы клуба и ведя себя так, будто бы уже не связывает с ним свое будущее.

Но «Манчестер Юнайтед» так никому и не продал ветерана, а события текущего сезона доказали правоту скептически настроенных в его отношении аналитиков. По существу, при Эрике тен Хаге, который требует от футболистов энергичности и регулярного участия в прессинге, Криштиану Роналду потерял место игрока основы. В десяти уже состоявшихся встречах чемпионата Англии он лишь дважды вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», а полностью провел один-единственный матч — тот самый, в котором в августе манчестерцы потерпели чудовищную катастрофу, уступив скромному «Брентфорду» со счетом 0:4. А не использовал Роналду хотя бы в качестве запасного игрока, выходящего на поле в концовке, Эрик тен Хаг уже во второй раз.

Алексей Доспехов