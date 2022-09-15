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Коммерсантъ FM
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Корт истории

Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер покидает спорт. Последним соревнованием с его участием будет Кубок Лэйвера — матч между сборными Европы и остального мира, который пройдет на следующей неделе в Лондоне. Надежды на то, что 41-летний швейцарец сумеет восстановиться после травмы колена, из-за которой он не выступал год с лишним, не оправдались. Впрочем, вклад Федерера в историю тенниса, да и всего профессионального спорта, и без того огромен.

Благодаря победе на Australian Open в 2018 году Роджер Федерер снова возглавил мировой рейтинг и удерживал в нем лидерство почти до 37 лет, что является рекордом

Благодаря победе на Australian Open в 2018 году Роджер Федерер снова возглавил мировой рейтинг и удерживал в нем лидерство почти до 37 лет, что является рекордом

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Благодаря победе на Australian Open в 2018 году Роджер Федерер снова возглавил мировой рейтинг и удерживал в нем лидерство почти до 37 лет, что является рекордом

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Роджер Федерер объявил о завершении своей карьеры всего через 12 дней после того, как свой последний официальный матч провела Серена Уильямс, и это по-своему символично. Две теннисных махины, такие непохожие по имиджу и одинаково жадные до великих побед, с присущими только им мастерством и актерским блеском на протяжении двух десятилетий играли главные роли в спектакле под названием профессиональный теннис. Причем во многом эти роли, безусловно, были драматическими.

В случае с Федерером дело, конечно, не в том, что в дважды прооперированном колене ветерана скапливается жидкость, которая поставила крест на его последних надеждах вернуться. Швейцарец ведь далеко не сразу стал той глыбой, которой казался в середине «нулевых», когда он выигрывал практически все подряд турниры за исключением Roland Garros — там властвовал его самый главный конкурент Рафаэль Надаль.

Болельщики со стажем помнят, как безумно талантливый молодой человек с пучком волос на затылке мучительно преодолевал свои комплексы, сражаясь с асами предыдущего поколения, а летом 2003 года после своего первого триумфа на Wimbledon не сумел сдержать слез.

Лишь после этого практически безукоризненную в тактическом плане игру гения теннисной ракетки, основанную на феноменальном чувстве мяча и идеальной технике, наконец подкрепила абсолютная уверенность в собственных возможностях.

И только тогда, пройдя через испытания юности, Федерер стал тем великим чемпионом, которым останется в истории. Наступил его расцвет. С 2004 по 2007 год он выиграл 11 турниров Большого шлема, проводившихся на быстрых покрытиях, то есть все, кроме одного — Australian Open 2005 года: на нем он в умопомрачительной полуфинальной схватке уступил великолепному Марату Сафину.

Но даже на пике карьеры швейцарца драматизм из его жизни никуда не делся. В богатейшем на сюжетные повороты пятисетовом финале Wimbledon 2008 года, который многие до сих пор считают самым выдающимся теннисным матчем всех времен, сопротивление Федерера сломил окончательно созревший Надаль — левша, своими бесконечными кручеными ударами с задней линии четырежды больно бивший его в решающих матчах Roland Garros. И одновременно прогрессировавший в острейшей конкурентной борьбе с ним.

Впрочем, взаимоотношения двух этих великих антиподов — тема отдельного разговора. Точно так же, как, например, ренессанс Федерера в 2017 и 2018 годах, когда он, воспрянув духом и сменив в очередной раз тренерскую команду, выиграл три своих последних титула на мейджорах. Или его взаимоотношения с Новаком Джоковичем — знаменитым сербским хитрованом и невероятно стойким бойцом, который, отыграв два матчбола, победил швейцарца в его последнем большом финале — на Wimbledon 2019 года. Тоже ведь бесподобный был матч.

103 одиночных титула в общей сложности, в том числе 20 — на мейджорах, 310 недель на первом месте в мировом рейтинге, более $130 млн призовых.

Ни по одному из этих показателей Федереру уже точно никогда не суждено быть рекордсменом мужского тенниса. На его счету есть триумф на Кубке Дэвиса 2014 года и победа в парном олимпийском турнире, которой удалось добиться вместе с Станисласом Вавринкой в 2008-м, но нет олимпийского золота в одиночке, хотя он был к нему очень близок. Опять-таки, в некотором роде драма.

Однако на следующей неделе в Лондоне на Кубке Лэйвера — турнире, являющемся детищем Федерера, будут больше говорить не об этих числах, а о гении теннисной профессии, задравшем на заоблачный уровень планку мастерства ее лидеров. Там будут провожать отца четырех детей, ставшего не только матерым чемпионом, но и настоящим джентльменом корта, долгие годы служившего спортивным идеалом. А их во все времена было маловато.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Спортивная карьера Роджера Федерера

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Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Фото: Getty Images

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

Фото: AP / Kathy Willens

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

Фото: AP / Claude Paris

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Фото: AP / Lionel Cironneau

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

Фото: AP / Andy Wong

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Фото: AP / Mark J. Terrill

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Reuters

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

Фото: AP / Julie Jacobson

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Фото: Reuters

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Фото: Reuters

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

Фото: Giovanni Auletta / AP

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

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Роджер Федерер родился 8 августа 1981 года в Базеле. Его родители работали в фармацевтической компании, познакомились в ЮАР, мать по национальности южноафриканка. С детства владеет немецким, французским и английским языками. Теннисом занимается с 8 лет

Фото: Getty Images

Первым наставником 8-летнего Федерера стал чешский тренер Адольф Качовски. Именно он поставил своему ученику одноручный удар слева и первым оценил его талант. «Уже через два дня после начала наших занятий я знал, что Роджер родился с ракеткой в руках»,— сказал позже Качовски

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В начале 2000 года Федерер добился первой победы в матче профессионального турнира на открытых кортах в австралийской Аделаиде. Закончил год он уже в числе 30 лучших игроков мира

Фото: AP / Kathy Willens

2 февраля 2004 года Роджер Федерер стал первой ракеткой мира. Все игроки, которые тогда были в топ-10, сейчас уже закончили карьеры

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

В общей сложности Федерер был первой ракеткой ATP на протяжении 310 недель, в том числе 237 недель подряд, что остается непобитым рекордом

Фото: AP / Claude Paris

Федерер считается образцом джентльменского поведения на корте, почти всегда демонстрирует выдержку и дружелюбное отношение к соперникам. Он много раз получал награду ATP имени Стефана Эдберга «За спортивное поведение и честную игру»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Теннисист — 20-кратный победитель турниров Большого шлема и 6-кратный победитель Итогового турнира ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2014) в составе национальной сборной Швейцарии, олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призер (2012) в одиночном разряде

Фото: AP / Lionel Cironneau

В общей сложности Федерер выиграл 111 турниров ATP, из них 103 в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В январе 2020 года Федерер выиграл свой сотый матч на Открытом чемпионате Австралии. Этот турнир оказался для него единственным в сезоне: травма правого колена заставила теннисиста перенести две операции, а сам сезон был укорочен из-за пандемии COVID-19

Фото: AP / Andy Wong

Швейцарец пропустил также Открытый чемпионат Австралии 2021 года и возобновил выступления только в марте в Дохе. Выиграв там один матч и проиграв в следующем, он опять взял долгую паузу. Грунтовый сезон швейцарец ограничил двумя турнирами — в Женеве и на «Ролан Гаррос». Если у себя на родине он проиграл в первом же раунде, то в Париже победил в первых трех матчах, но после игры с Домиником Кепфером, продолжавшейся три с половиной часа, снялся с турнира, чтобы поберечь прооперированную ногу

Фото: AP / Mark J. Terrill

Федерер неоднократно избирался президентом Совета игроков ATP. Активно занимается благотворительностью, основал Фонд Роджера Федерера, оказывающий помощь школьникам африканских стран. Является послом доброй воли ЮНИСЕФ

Фото: Reuters

В июле 2022 года спортсмен впервые в карьере выбыл из рейтинга ATP. Произошло это по той причине, что 40-летний теннисист не сыграл ни в одном из рейтинговых турниров за 52 недели

Фото: AP / Julie Jacobson

Теннисист заработал за карьеру призовыми $130,6 млн, но гораздо большие суммы он получал в рамках рекламных контрактов. По данным Forbes, 38-летний спортсмен имеет 13 контрактов с брендами, каждый из которых выплачивает от $3 млн до $30 млн

Фото: Reuters

Федерер много лет входил в число самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, а в 2020 году возглавил этот список, заработав за год $106,3 млн

Фото: Reuters

15 сентября 2022 года Роджер Федерер объявил, что после Кубка Лэйвера, который пройдет в Лондоне в конце сентября, завершит карьеру

Фото: Giovanni Auletta / AP

По словам 41-летнего Федерера, здоровье больше не позволяет выступать на прежнем уровне. Он не исключил, что будет иногда выходить на корт в выставочных матчах, но подчеркнул, что больше не сыграет в туре и на турнирах Большого шлема

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

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  • Газета «Коммерсантъ» №171 от 16.09.2022, стр. 12

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