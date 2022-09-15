Корт истории

Экс первая ракетка мира, 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер покидает спорт. Последним соревнованием с его участием будет Кубок Лэйвера — матч между сборными Европы и остального мира, который пройдет на следующей неделе в Лондоне. Надежды на то, что 41-летний швейцарец сумеет восстановиться после травмы колена, из-за которой он не выступал год с лишним, не оправдались. Впрочем, вклад Федерера в историю тенниса, да и всего профессионального спорта, и без того огромен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря победе на Australian Open в 2018 году Роджер Федерер снова возглавил мировой рейтинг и удерживал в нем лидерство почти до 37 лет, что является рекордом

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Благодаря победе на Australian Open в 2018 году Роджер Федерер снова возглавил мировой рейтинг и удерживал в нем лидерство почти до 37 лет, что является рекордом

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Роджер Федерер объявил о завершении своей карьеры всего через 12 дней после того, как свой последний официальный матч провела Серена Уильямс, и это по-своему символично. Две теннисных махины, такие непохожие по имиджу и одинаково жадные до великих побед, с присущими только им мастерством и актерским блеском на протяжении двух десятилетий играли главные роли в спектакле под названием профессиональный теннис. Причем во многом эти роли, безусловно, были драматическими.

В случае с Федерером дело, конечно, не в том, что в дважды прооперированном колене ветерана скапливается жидкость, которая поставила крест на его последних надеждах вернуться. Швейцарец ведь далеко не сразу стал той глыбой, которой казался в середине «нулевых», когда он выигрывал практически все подряд турниры за исключением Roland Garros — там властвовал его самый главный конкурент Рафаэль Надаль.

Болельщики со стажем помнят, как безумно талантливый молодой человек с пучком волос на затылке мучительно преодолевал свои комплексы, сражаясь с асами предыдущего поколения, а летом 2003 года после своего первого триумфа на Wimbledon не сумел сдержать слез.

Лишь после этого практически безукоризненную в тактическом плане игру гения теннисной ракетки, основанную на феноменальном чувстве мяча и идеальной технике, наконец подкрепила абсолютная уверенность в собственных возможностях.

И только тогда, пройдя через испытания юности, Федерер стал тем великим чемпионом, которым останется в истории. Наступил его расцвет. С 2004 по 2007 год он выиграл 11 турниров Большого шлема, проводившихся на быстрых покрытиях, то есть все, кроме одного — Australian Open 2005 года: на нем он в умопомрачительной полуфинальной схватке уступил великолепному Марату Сафину.

Но даже на пике карьеры швейцарца драматизм из его жизни никуда не делся. В богатейшем на сюжетные повороты пятисетовом финале Wimbledon 2008 года, который многие до сих пор считают самым выдающимся теннисным матчем всех времен, сопротивление Федерера сломил окончательно созревший Надаль — левша, своими бесконечными кручеными ударами с задней линии четырежды больно бивший его в решающих матчах Roland Garros. И одновременно прогрессировавший в острейшей конкурентной борьбе с ним.

Впрочем, взаимоотношения двух этих великих антиподов — тема отдельного разговора. Точно так же, как, например, ренессанс Федерера в 2017 и 2018 годах, когда он, воспрянув духом и сменив в очередной раз тренерскую команду, выиграл три своих последних титула на мейджорах. Или его взаимоотношения с Новаком Джоковичем — знаменитым сербским хитрованом и невероятно стойким бойцом, который, отыграв два матчбола, победил швейцарца в его последнем большом финале — на Wimbledon 2019 года. Тоже ведь бесподобный был матч.

103 одиночных титула в общей сложности, в том числе 20 — на мейджорах, 310 недель на первом месте в мировом рейтинге, более $130 млн призовых.

Ни по одному из этих показателей Федереру уже точно никогда не суждено быть рекордсменом мужского тенниса. На его счету есть триумф на Кубке Дэвиса 2014 года и победа в парном олимпийском турнире, которой удалось добиться вместе с Станисласом Вавринкой в 2008-м, но нет олимпийского золота в одиночке, хотя он был к нему очень близок. Опять-таки, в некотором роде драма.

Однако на следующей неделе в Лондоне на Кубке Лэйвера — турнире, являющемся детищем Федерера, будут больше говорить не об этих числах, а о гении теннисной профессии, задравшем на заоблачный уровень планку мастерства ее лидеров. Там будут провожать отца четырех детей, ставшего не только матерым чемпионом, но и настоящим джентльменом корта, долгие годы служившего спортивным идеалом. А их во все времена было маловато.

Евгений Федяков