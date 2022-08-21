Алексей Миранчук выбыл как минимум на месяц

Восстановление российского полузащитника итальянского футбольного клуба «Торино» Алексея Миранчука от повреждения задней поверхности бедра займет минимум месяц. Об этом рассказал агент Миранчука Вадим Шпинев.

13 августа Миранчук дебютировал за «Торино» в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). Россиянин забил первый гол во встрече и был заменен в перерыве из-за повреждения.

«Минимум месяц с момента получения травмы понадобится на восстановление. Прошла неделя. Парень проходит все процедуры два раза в день, находится с командой,— сказал Шпинев.— У него повреждена задняя поверхность бедра».

11 августа Миранчук перешел в «Торино» из итальянской «Аталанты» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон и предполагает опцию выкупа в следующем сезоне. ТАСС