«Торпедо» сделало главным Николая Савичева

В футбольном клубе «Торпедо» произошла еще одна кадровая перестановка. На должность главного тренера был переведен Николай Савичев, который занимал пост руководителя программы развития молодежного футбола. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Торпедо». Тем не менее руководить командой будет Николай Ковардаев, назначение которого состоялось 18 августа после отставки Александра Бородюка.

Дело в том, что у него нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в премьер-лиге, поэтому формально им стал Савичев. Ковардаев в итоге оформлен старшим тренером. В его тренерский штаб также вошли Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин. Впрочем, возможно, Николай Савичев с его опытом и торпедовским прошлым на практике поможет команде преодолеть кризис. Напомним, он провел в клубе всю игровую карьеру, а потом долго работал в нем тренером.

Илья Киселев