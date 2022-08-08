Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7875 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6760. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620. 4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 5035. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5000. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4685. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3710. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3490. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3015. 11 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2985. 12 (10). Янник Синнер (Италия) — 2895. 13 (13). Тейлор Фриц (США) — 2860. 14 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2430. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2245. 16 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2085. 17 (17). Рейлли Опелка (США) — 2010. 18 (18). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1850. 19 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1775. 20 (20). Гаэль Монфис (Франция) — 1615. … 28 (24). Карен Хачанов — 1395... 38 (36). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1175.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8396 очков. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4476. 3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4190. 4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010. 6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3366. 7 (7). Джессика Пегула (США) — 3116. 8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886. 9 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2800. 10 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2772. 11 (11). Коко Гауфф (США) — 2746. 12 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 13 (14). Лейла Фернандес (Канада) — 2534. 14 (15). Каролина Плишкова (Чехия) — 2532. 15 (16). Симона Халеп (Румыния) — 2415. 16 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2302. 17 (9). Даниэль Коллинс (США) — 2273. 18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2220. 19 (18). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2163. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2076… 28 (28). Екатерина Александрова — 1691… 42 (60). Людмила Самсонова — 1250...48 (48). Анастасия Потапова (все — Россия) — 1136.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.