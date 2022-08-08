Инвестбанки подписались на цифру

Компании-эмитенты цифровых финансовых активов (ЦФА) собираются приглашать андеррайтеров для размещения своих выпусков. Выход классических инвестбанков в эту нишу укладывается в логику консервативного подхода ЦБ. Это позволит как поддержать бизнес самих банков, так и гарантировать инвесторам возврат вложений, считают эксперты. Впрочем, предупреждают аналитики, услуги банков не бесплатны — и появление еще одного посредника в цепочке может снизить рентабельность инвестиционных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, на рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) начали выходить классические андеррайтеры. Первыми меморандум о сотрудничестве подписали финтех-компания «Лайтхаус» (разместила первый выпуск ЦФА в виде токенизированного пула дебиторской задолженности, см. “Ъ” от 28 июня) и Газпромбанк (один из крупнейших российских организаторов размещений облигационных займов, см. “Ъ” от 5 августа). Как отметили в «Лайтхаусе», планируется «разработать и реализовать механизм привлечения финансирования посредством выпуска ЦФА». В Газпромбанке не ответили на запрос “Ъ”.

Закон о ЦФА вступил в силу в России с января 2021 года. Согласно его положениям, Банк России ведет реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск ЦФА, и реестр операторов их обмена. В первый реестр уже включены платформа Atomyze (одним из инвесторов которой выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, см. “Ъ” от 3 февраля), Сбербанк (см. “Ъ” от 17 марта) и «Лайтхаус» (партнер «Трансмашхолдинга»). Заявку на включение в реестры подала компания «Системы распределенного реестра». Второй реестр ЦБ пока остается пустым.

Цифровые финансовые активы похожи на облигации, однако с более широким перечнем доступных моделей денежного требования, а также у эмитента есть возможность определять разнообразные модели периодического дохода (постоянная или переменная выплата процентов, применение и разнообразные формулы, условия выплат на ЦФА и прочее). В таких условиях, как считают в компании «Лайтхаус», возрастает роль профучастников рынка ценных бумаг — «андеррайтеров, инвестконсультантов, накопивших большой опыт в части разработки финансовых инструментов». В Atomyze сообщили, что в процессе их выпуска сейчас участвуют их собственные специалисты по структурированию. При этом там уточнили, что банки планируют предлагать ЦФА своим клиентам.

Новое направление должно заинтересовать профессиональных участников фондового рынка. В условиях сжимающегося фондового рынка это направление действительно может стать подспорьем для инвестбанков, считает эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Интерес для кредитных организаций представляет не только организация выпуска таких инструментов, но и предложение ЦФА своим клиентам в качестве нового продукта, указывает руководитель блока финансовых рынков ПСБ Никита Башков. В России инфраструктура еще не сформирована, поэтому Банк России в целях защиты инвесторов предложил допустить к торгам ЦФА биржи и центральных контрагентов в дополнение к операторам ЦФА, отметил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Эксперт считает логичным на этом фоне «появление на этом рынке и классических инвестбанков, которые смогут предложить те же услуги, но в новой технологической упаковке». «Суть их бизнеса, по сути, останется прежней: компаниям — помочь повысить свою акционерную стоимость, предоставить базу инвесторов, решить регуляторные моменты, а для инвесторов — уменьшить риски и задать ориентиры»,— считает он. Инвестбанк, имеющий возможность договориться с зачастую скептично настроенным ЦБ, может вывести на рынок новый ЦФА-проект, считает Ефим Казанцев. «А в некоторых случаях он может стать гарантом возврата инвестиций, приняв на себя обязательство по выкупу всех выпущенных эмитентом ЦФА по заранее определенной цене (так называемое твердое обязательство)»,— добавил эксперт.

Впрочем, появление еще одного посредника в цепочке Ефим Казанцев относит скорее к минусам — «очевидно, что банки не будут оказывать подобного рода услуги бесплатно», что «несколько снизит рентабельность инвестиционных проектов, реализуемых через андеррайтеров, но зато позволит хотя бы их реализовать». Впрочем, как отмечает Аарон Хомский, дальнейшая «эволюция финансовых рынков с переходом на блокчейн-технологию предполагает не только появление security-токенов (в РФ — ЦФА), но и устранение профессиональных участников рынка, в которых исчезнет необходимость».

Ксения Куликова