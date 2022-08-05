Инвестбанки перестроились

Сжатие российского долгового рынка и расширение санкций против крупнейших российских банков сказались на их инвестиционном бизнесе. По данным Cbonds по итогам полугодия, «ВТБ Капитал» и Sber CIB уступили лидирующие позиции на долговом рынке БК «Регион» и Газпромбанку. Заметные изменения отмечаются и у менее крупных инвестбанков, что происходило на фоне общего падения объемов размещений компаний. По мере снижения ключевой ставки и привыкания к санкционной тематике долговой рынок будет оживать и инвестиционные банки найдут себе ниши для работы, надеются участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Введенные США жесткие санкции против ряда крупнейших российских банков внесли заметные изменения в рейтинг организаторов рублевых облигационных займов. По оценке Cbonds, по итогам полугодия на первое место по объему размещений вышла БК «Регион», которая за полугодие участвовала в организации 14 эмиссий на 45,4 млрд руб. Второе место с результатом 42,1 млрд руб. занял Газпромбанк, а на третье место вышел МКБ (38,6 млрд руб.). Лидеры прошлых лет — «ВТБ Капитал» и Sber CIB — были вытеснены на четвертое-пятое место с результатами 27,8 млрд руб. и 22,5 млрд руб. соответственно. На них пришлось чуть более 20% всех размещений, тогда как годом ранее они занимали почти половину всего локального рынка облигационных размещений.

Крупнейшие организаторы размещений рыночных рублевых облигаций (1-е пол. 2022 года) Выйти из полноэкранного режима Место Название Объем размещений (млрд руб.) Количество эмитентов (шт.) Количество выпусков (шт.) Объем размещений в 2021 году (млрд руб.) Место в 2021 году 1 БК «Регион» 45,4 10 14 306,1 3 2 Газпромбанк 42,1 11 16 270,4 4 3 Московский кредитный банк 38,6 10 14 175,0 6 4 «Арована Капитал» (быв. «ВТБ Капитал») 27,8 9 24 362,4 1 5 Sber CIB 22,5 7 28 361,7 2 6 Совкомбанк 15,4 7 7 176,5 5 7 Альфа-банк 12,9 8 9 145,7 7 8 Банк «Дом.РФ» 6,2 2 2 97,7 8 9 Россельхозбанк 6,1 3 4 63,9 10 10 Банк «Синара» 3,2 2 3 40,7 13 11 Росбанк 3,1 2 2 33,7 15 12 Банк «ФК Открытие» 2,5 3 4 74,2 9 13 Юникредит-банк 2,5 1 1 11,5 18 14 ИК «Велес Капитал» 2,3 3 4 4,0 31 15 Банк «РЕСО-Кредит» 2,0 1 1 6,3 26 Открыть в новом окне По данным Cbonds.

Изменения в рейтинге организаторов размещений произошли на фоне попадания финансовых групп ВТБ и Сбербанка в SDN-лист — под самые жесткие американские санкции. В таких условиях эмитенты, опасаясь вторичных санкций, были вынуждены искать замену среди других участников рынка, не попавших под санкции. «Тема санкций для многих эмитентов, особенно имеющих иностранных клиентов, очень чувствительна, поэтому они стараются минимизировать участие в консультациях банков, попавших под санкции, чтобы не нарваться на вторичные санкции»,— отмечает собеседник “Ъ” на финансовом рынке. По словам другого участника рынка, рынок инвестиционно-банковских услуг стал «более серым, чем раньше».

Впрочем, среди других участников инвестиционного рынка были и банки, также попавшие в SDN-лист (Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие») либо под менее жесткие санкции ЕС и Великобритании (РСХБ, МКБ). Тем не менее они не сильно потеряли в рейтинге. Однако объемы размещений по сравнению с прошлым годом сократились в разы. Отчасти это может быть связано и с менее жесткими санкциями, а также традиционно менее сильными их позициями на рынке организаторов размещений.

При этом среди небольших инвесткомпаний, как отмечают участники рынка, конкуренция практически не изменилась. По славам заместителя начальника управления по работе с облигациями ИК «Велес Капитал» Юлии Дубининой, не было как массового ухода игроков с рынка, так и прихода новых. «Для этих компаний открыт по большей части нишевый рынок эмитентов третьего эшелона. Изменилось то, что доступ на рынок для таких эмитентов временно усложнился»,— отмечает госпожа Дубинина.

Санкции и ответные антикризисные шаги ЦБ повлияли на весь рынок размещений. По оценке “Ъ”, основанной на данных Cbonds, за полугодие эмитенты привлекли на внутреннем рынке чуть более 350 млрд руб., что почти в четыре раза ниже результата аналогичного периода 2021 года и худший результат с первого полугодия 2010 года. Даже в первом полугодии кризисного 2014 года эмитенты смогли занять почти 460 млрд руб. Впрочем, как считает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов, результаты первого полугодия 2022 года нерепрезентативны, так как именно на данный период пришлись приостановка торгов по всем видам ценных бумаг и стремительный рост ставок на рынке. «Полноценно рынок первичных размещений заработал только с конца мая»,— отмечает господин Леонов (см. “Ъ” от 4 июля и 2 августа).

На фоне снижающейся ключевой ставки ЦБ рынок первичных размещений продолжит восстанавливаться, ожидают эксперты. По мнению старшего вице-президента офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяны Амброжевич, в августе будет затишье из-за сезона отпусков, но к концу месяца и в начале сентября деловая активность стандартно вырастет. Впрочем, смогут ли крупнейшие банки восстановить свои позиции на рынке, станет ясно к концу года. «Со временем все инвестбанки подстроятся под новые рыночные условия, все найдут себе ниши»,— резюмировал собеседник “Ъ” на долговом рынке.

Виталий Гайдаев