Деньги взяли в долг

В июле корпоративные заемщики привлекли на внутреннем рынке долга почти 200 млрд руб., показав лучший результат этого года. Повышению активности эмитентов способствует агрессивное снижение ключевой ставки ЦБ, что ведет к падению стоимости заимствований для компаний, в том числе на рефинансирование долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По оценке агентства Cbonds, корпоративные заемщики в июле резко нарастили объемы заимствований на рынке внутреннего публичного долга. За месяц они провели 57 размещений на общую сумму почти 192 млрд руб. Это максимальный результат в этом году, и даже на 2% выше рыночных размещений прошлого года (без учета размещения «Роснефти» на $2,5 млрд). По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, почти 61% от общего объема завершившихся размещений пришелся на облигации госкорпораций развития (ГК «Автодор», ВЭБ.РФ, «Дом.РФ», ФСР ЖКХ). Кроме того, свыше трети объема размещений пришлось на облигации компаний реального сектора, еще около 5% — на организации финансового сектора.

Многие размещения минувшего месяца прошли с значительной переподпиской. В частности, в ходе размещения «СИБУР Холдинга» объемом 15 млрд руб. спрос в пять раз превышал предложение. На фоне повышенного спроса выпуски облигаций КамАЗа и «Белуга Групп» были увеличены с 5 млрд руб. до 7 млрд руб. В последнюю неделю июля прошли подписки на облигационные выпуски объемом 52 млрд руб. и 4 млрд юаней (ОК «Русал», см. “Ъ” от 28 июля), технические размещения которых будут проходить на бирже в первой декаде августа. При размещении рублевых облигаций, согласно оценке господина Ермака, произошло увеличение объемов размещений на 40–100%, а величины купонов снижены на 40–70 б. п. относительно первоначальных ориентиров.

Происходящее оживление рынка — прямой результат денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. В июле ЦБ снизил ставку сразу на 150 б. п., до 8%, вернув ее к значениям конца прошлого года. В итоге, как отмечает руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Денис Леонов, в среднем по рынку условия размещения для компаний первого эшелона улучшились за месяц более чем на 1,3 п. п. «Эмитенты ожидали дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и ставок на рынке облигаций и увеличивали свои аппетиты по привлечению финансирования, в том числе для целей рефинансирования»,— отмечает вице-президент офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич. К тому же за период закрытия российского облигационного рынка, продолжавшегося с февраля по май, сложился значительный отложенный спрос со стороны инвесторов, отмечает эксперт.

Впрочем, эксперты не уверены в сохранении тренда. «Глубина прогнозирования стала меньше, поэтому корпоративным заемщикам тяжело рассчитывать на то, что они смогут поймать минимальные значения ставок»,— отмечает Денис Леонов. К тому же на рынке нет уверенности в сохранении сверхмягкой денежно-кредитной политики ЦБ. «Инфляционная картина непостоянна. Вполне возможен разворот тренда, и тогда придется занимать дороже»,— отмечает аналитик «МКБ Инвестиций» Азрет Гулиев.

В последний летний месяц активность эмитентов может снизиться, чему будет способствовать пик летних отпусков. По словам Дениса Леонова, дальнейшего оживления стоит ожидать начиная с сентября, что будет подогреваться комментариями Банка России и данными по инфляции. Важное значение для рынка будет иметь решение Минфина в части выхода на первичный рынок ОФЗ (см. “Ъ” от 7 июля). «Некоторые эмитенты предпочтут выйти на рынок облигаций заблаговременно, до возможного возобновления аукционов ОФЗ, которые могут частично ограничить инвестиционный спрос на корпоративные бумаги»,— отмечает Татьяна Амброжевич.

Впрочем, на рынке ждут компании не из всех секторов экономики. Как считает Азрет Гулиев, в первую очередь не стоит ожидать на рынке компаний металлургической и горнодобывающих отраслей. По его словам, долг таких компаний на начало года был небольшим, и поэтому вопрос рефинансирования перед такими эмитентами не стоит остро. К тому же спрос на их продукцию значительно сократился, что отражается на планах по капитальным затратам. «Расширять или модернизировать производство в таких условиях не имеет смысла. Для них сейчас время работы над издержками»,— отмечает господин Гулиев.

Виталий Гайдаев