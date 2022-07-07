Рафаэль Надаль снялся с полуфинала

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в пятничном полуфинале Wimbledon против австралийца Ника Кириоса. Причиной этого стала травма, серьезно мешавшая 36-летнему теннисисту еще в четвертьфинале против американца Тейлора Фритца, который уступил Надалю на тай-брейке в пятом сете после 4 часов 20 минут борьбы. В четверг утром выяснилось, что у 22-кратного победителя турниров Большого шлема разрыв мышцы брюшного пресса длиной 7 миллиметров. Днем Надаль провел 45-минутную тренировку, во время которой не смог подавать в полную силу, а позже сделал специальное заявление, в котором объявил о своем решении. Таким образом, Кириос автоматически вышел в финал, а его соперник определится во встрече серба Новака Джоковича и британца Кэмерона Норри.

Напомним, что Надаль, выигравший в январе Australian Open, а в июне — Roland Garros, претендовал на то, чтобы стать первым теннисистом с 1969 года, победившим в течение сезона на всех четырех турнирах Большого шлема.

Евгений Федяков