Возвращение

Семнадцатилетняя Аня живет в Курске с родителями и младшим братом. Еще год назад она мечтала после окончания школы получить перспективную профессию в сфере информационных технологий. Училась Аня отлично, шла на золотую медаль. Но в ноябре 2021 года на нерегулируемом пешеходном переходе ее сбил автомобиль. Аня получила тяжелые травмы, два с половиной месяца провела в коме. Когда очнулась, не узнавала родителей, не могла двигаться и говорить. Состояние девочки значительно улучшилось после курса лечения в подмосковном реабилитационном центре «Три сестры». Но останавливаться нельзя, поэтому родители Ани просят помощи в оплате очередного курса лечения, стоимость которого фантастически высока для семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После выхода из комы Аня ни на что не реагировала, почти не двигалась. Теперь девочка может немного говорить, двигать руками и ногами, садиться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ После выхода из комы Аня ни на что не реагировала, почти не двигалась. Теперь девочка может немного говорить, двигать руками и ногами, садиться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Исхудавшая темноглазая девочка с короткими волосами, напоминающими пух, пристально смотрит на маму, которая говорит дочери что-то ласковое. Девочка аккуратно принимает ложку с пищей, чуть морщится, но ест.

Аня не помнит этого момента — когда она впервые стала есть самостоятельно. Не помнит, как прошлой осенью начала учиться в выпускном классе. Не помнит и момента аварии, которая отбросила ее в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой, множественными переломами и повреждениями внутренних органов. Зато помнят родители.

Помнят, как дочку из Курской областной больницы доставили в Москву — сначала до Тулы вертолетом, а потом скорой помощью в столицу, в Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Помнят, что состояние дочери было тяжелейшим. На Аню, лежащую без сознания, подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, последовательно обрушивались почечная недостаточность, пневмония, сепсис, шунтирование из-за скопления жидкости в голове, воспаление мозговых оболочек, вещества и желудочков — менингоэнцефалит и вентрикулит.

— Врачи из Центра Петровского делали все возможное и невозможное, чтобы Аню спасти,— рассказывает Людмила, мама девочки.— Мы всегда будем им благодарны.

Помнят они и водителя, сбившего Аню. За совершенное он был лишен прав на 2,5 года, заплатил штраф в 50 тыс. руб. Также суд обязал его выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации за тяжкий вред здоровью. Карамышевы обратились к судебным приставам, чтобы ее получить, пусть и частями, — виновник аварии сам с этим не спешит.

Когда Аня в середине февраля вышла из комы, она не реагировала на внешний мир, почти не двигалась. В начале марта родителям сообщили, что надежды на восстановление нет. Но они не смирились и решили, что сделают для Ани все, что в их силах.

В силах Людмилы, которая неотлучно находилась рядом с дочерью, было массировать ей руки и ноги, разговаривать с ней. В конце марта на просьбу хоть что-то сказать Аня одними губами прошептала: «Мама». К девушке начало возвращаться сознание.

На средства, собранные в соцсетях и Благотворительным фондом памяти Николая Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП, Карамышевы оплатили первый курс реабилитации в центре «Три сестры».

— Это был настоящий бой,— рассказывает Людмила.— Занятия со специалистами начинались утром и заканчивались вечером. Дочь плакала и засыпала на ходу от усталости, но продолжала заниматься. Теперь Аня может немного говорить, двигать руками и ногами, садиться и переворачиваться с боку на бок. Правда, передвигается на инвалидной коляске, есть проблемы с кратковременной памятью — забывает то, что случилось час назад, и расстраивается от этого.

Возвращение не дается легко — к счастью, характер Ани после аварии не изменился.

— Дочь как была, так и осталась целеустремленной, умеющей настаивать на своем,— говорит Людмила.— Раньше эти качества порой доставляли хлопот окружающим, но сейчас, думаю, помогут ей восстановиться.

Аня переписывается с бывшими одноклассниками, стараясь вспомнить то, что забыла. Учиться и читать книги пока не может, но слушает много музыки. Одна из любимых песен в Анином плейлисте — «Кукушка» Виктора Цоя. Лирический герой песни спрашивает у птицы, камнем лежать ему или гореть звездой.

Гореть ли звездой самой Ане, зависит от многих обстоятельств, в том числе от нашей помощи. Пусть ее возвращение состоится.

Наталья Волкова, Курская область

Для спасения Ани Карамышевой не хватает 734 607 руб. Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Любовь Николаева (д. Райки, Московская обл.): «Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, после выхода из комы утратила мобильность, навыки самообслуживания, не может стоять и садиться без помощи. Речь односложная. Аня нуждается в продолжении восстановительного лечения по индивидуальной программе, включающей занятия с физиотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом и курсы массажа. Мы будем работать над восстановлением бытовых навыков — научим девочку одеваться, самостоятельно есть, сидя за столом в коляске, чистить зубы, садиться и пересаживаться в коляску с минимальной помощью. Пока реабилитация проходила успешно. Надеюсь, нам удастся добиться новых позитивных результатов». Стоимость лечения 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Курск» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 734 607 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аню Карамышеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Аниной мамы — Людмилы Юрьевны Карамышевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда