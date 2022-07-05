Новак Джокович упал, но отжался

Украшением Уимблдонского турнира, продолжающегося в Лондоне, стал четвертьфинал между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером. Отдав первые две партии, действующий чемпион нашел в себе силы переломить ход борьбы и примерно за три с половиной часа обеспечить себе место в полуфинале. Там его соперником будет британец Кэмерон Норри, также в пяти сетах обыгравший бельгийца Давида Гоффена и ранее никогда не проходивший на турнирах Большого шлема дальше третьего круга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович (на фото) в четвертьфинале Wimbledon против Янника Синнера в седьмой раз за карьеру сумел спасти матч, в котором он проиграл первые две партии

Фото: Hannah McKay / Reuters Новак Джокович (на фото) в четвертьфинале Wimbledon против Янника Синнера в седьмой раз за карьеру сумел спасти матч, в котором он проиграл первые две партии

Фото: Hannah McKay / Reuters

Одной из главных тем, связанных с фигурой Новака Джоковича, стала в последние недели тема его участия в грядущей американской серии турниров, в том числе US Open. Дело в том, что на данный момент серб не имеет допуска на въезд в Северную Америку как иностранец, не сделавший прививку от коронавируса. Коллеги выражают Джоковичу моральную поддержку. Например, другой теннисный антиваксер, американец Теннис Сандгрен, публично выразил свое недоумение тем, что он, 225-я ракетка мира, спокойно пересекает границу США без прививки, а суперзвезда, видимо, сыграть в Нью-Йорке не сможет. Впрочем, реальных шансов на изменение ситуации совсем немного. И если Джоковичу все-таки не позволят выступить на американском континенте, как, кстати, уже было в январе в Австралии, то под большим вопросом окажется его пребывание в первой восьмерке мирового рейтинга, а значит, и участие в ноябрьском итоговом турнире в Турине.

Но самым болезненным результатом этой истории для Джоковича будет другое. Ему придется пропустить очередной этап гонки за рекордом по количеству побед на турнирах Большого шлема. У серба их на данный момент двадцать, на две меньше, чем у Рафаэля Надаля.

То есть в этом году Wimbledon, вполне возможно, является для Джоковича последней возможностью сократить отставание от испанца, который, в свою очередь, пока выглядит очень уверенно и в среду в четвертьфинале сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Первую неделю Джокович в целом провел сравнительно легко. Проблемы в стартовом матче против корейца Квон Су У, видимо, были связаны с адаптацией к травяному покрытию, но в трех следующих встречах, в том числе с раскрывшимся в последние недели голландцем Тимом Ван Рейтховеном, взявшим у экс первой ракетки мира один сет, уровень игры Джоковича оставался довольно высоким. В четвертьфинале, однако, требовалось прибавить. Ведь очередным соперником Джоковича стал Янник Синнер — родившийся недалеко от границы с Австрией итальянец, который обладает весьма богатым для своих 20 лет опытом и уже стоял в первой десятке. Именно Синнер в четвертом круге выбил из сетки еще более молодого испанца Карлоса Алькараса, считавшегося для Джоковича едва ли не самым серьезным потенциальным противником на пути к финалу.

Синнер во многом напоминает Джоковича. У него и точно такой же рост — 188 см,— и похожее худощавое строение тела, и универсальная игра, в которой не так уж просто найти слабые места. Более того, они используют практически одинаковые модели ракетки, отличающиеся лишь некоторыми параметрами.

Принципиальная разница между ними, пожалуй, состоит в опыте, которого у сербского теннисиста неизмеримо больше, психологической устойчивости и выносливости. Что, в частности, и продемонстрировал этот четвертьфинал.

Синнер, который в феврале поменял тренера и ушел от известного итальянца Рикардо Пьятти к другому своему соотечественнику, Симоне Ваньоцци, поначалу был очень хорош. Потеряв подачу в дебюте встречи, он быстро оправился от этой неудачи и стал использовать заметную неуверенность Джоковича, проявлявшуюся в огромном количестве брака. Все поменялось в третьем сете, после туалетного перерыва, когда итальянец, вместо того чтобы дожимать серба, позволил себе на время потерять концентрацию внимания. Джокович почувствовал это, тут же прибавил и начал, пусть и не без временных затруднений, методично отыгрывать отставание, уверенно взяв две партии.

В самом конце четвертого сета Синнер крайне неприятно поскользнулся, но, к счастью, обошлось без травмы. А вот матч итальянец спасти не сумел. Сделав в пятой партии еще два брейка, Джокович в четырех последних геймах на своей подаче уступил лишь одно очко и победил за 3 часа 35 минут — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Ближе к концу игры Джокович выполнил бесподобный обводящий удар в падении и, лежа на корте, позволил себе небольшое пижонство, изобразив самолет. А в полуфинале он встретится с 12-й ракеткой мира британским левшой Кэмероном Норри, сломившим сопротивление бельгийца Давида Гоффена. Учитывая тот факт, что ранее Норри никогда не проходил на мейджорах дальше третьего круга, а также удобный для Джоковича стиль его игры, можно предположить, что тут сербу будет уже полегче.

Евгений Федяков