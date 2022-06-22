Ой, цветет Серена в поле у мяча

Одним из главных спортивных событий этой недели стало возвращение на соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) знаменитой Серены Уильямс, которая не выступала почти год и откатилась в мировом рейтинге на 1204-е место. Решив попытать счастья выиграть на Wimbledon свой 24-й одиночный титул на чемпионатах Большого шлема, 40-летняя американка для начала попробовала свои силы в парном разряде на турнире в Истборне. Там ее партнершей оказалась новоиспеченная третья ракетка мира, лучшая за всю историю арабская теннисистка Онс Жабер из Туниса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В преддверии своего 21-го выступления на Wimbledon его семикратная чемпионка Серена Уильямс решила получить игровую практику в парном разряде на турнире в Истборне

Фото: Andrew Boyers / Reuters В преддверии своего 21-го выступления на Wimbledon его семикратная чемпионка Серена Уильямс решила получить игровую практику в парном разряде на турнире в Истборне

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Первое за двенадцать месяцев появление Серены Уильямс на турнирах WTA Tour, состоявшееся в английском Истборне, не могло не привлечь внимания широкой теннисной общественности. И дело даже не в том, что великая американка не участвовала в соревнованиях с тех пор, как из-за травмы была вынуждена отказаться от продолжения борьбы с белоруской Александрой Соснович в первом круге прошлогоднего Wimbledon. В конце концов, попытки возобновить выступления после продолжительных перерывов, вызванных теми или иными причинами, с разной степенью успеха предпринимали и другие экс первые ракетки мира — например, бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен, швейцарка Мартина Хингис и россиянка Мария Шарапова. Сейчас повышенный интерес к мощной во всех отношениях фигуре Серены Уильямс объясняется прежде всего ее очередной попыткой все-таки выиграть 24-й титул на турнирах Большого шлема, а значит, повторить рекорд всех времен, принадлежащий австралийской звезде 1960-х и первой половины 1970-х годов Маргарет Корт. Рекорд, за которым Серена Уильямс гоняется уже очень давно и который до сих пор не покорился ей из-за нескольких очень обидных поражений.

Оценивая шансы Серены Уильямс воплотить свою мечту, разумеется, нельзя забывать, что ее последняя победа на мейджорах — на Australian Open — датируется 2017 годом.

Через восемь месяцев после этого она родила дочь, а затем четырежды проигрывала в финалах турниров Большого шлема, дважды — в полуфиналах и еще семь раз — на более ранних стадиях. Такая статистика в совокупности с полным отсутствием игровой практики на протяжении целого года вроде бы говорит о том, что о рекорде Серене Уильямс давно пора забыть. Тем не менее, по мнению некоторых букмекерских контор, она входит в шестерку главных фаворитов Wimbledon. За несколько дней до начала турнира в этих списках особняком стоит лишь первая ракетка мира Ига Швёнтек, не проигравшая с середины февраля ни одного из своих 35 матчей. А следом за ней идет целая группа теннисисток, которые примерно с одинаковой степенью вероятности могут победить в Лондоне. Входят в нее юная финалистка недавнего Roland Garros американка Коко Гауфф, чемпионка Wimbledon 2019 года румынка Симона Халеп, третья ракетка мира Онс Жабер из Туниса, британская победительница прошлогоднего Wimbledon Эмма Радукану и Серена Уильямс, которая в мировом рейтинге сейчас занимает лишь 1204-е место и попадет в основную сетку лишь благодаря wild card.

Сама она, впрочем, пока не слишком много распространяется на тему Wimbledon и призналась, что подумывала о завершении карьеры.

«Я была бы нечестной, если бы сказала, что была уверена в своем возвращении»,— сказала американка после того, как в первом круге парного турнира в Истборне они с Жабер на супер-тай-брейке, игравшемся вместо решающей партии, сломили сопротивление чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес Тормо.

В той встрече победительницы отыграли матчбол, так что психологически Серена Уильямс в первый же день после возвращения успела прочувствовать напряжение борьбы по полной программе.

Ясно, что любая победа идет в плюс и юниоркам, и ветеранам. Но сейчас Серена Уильямс фактически находится в беспроигрышной ситуации. Ведь если на Wimbledon живой легенде женского тенниса не удастся даже чуть-чуть приблизиться к титулу, ее репутация уже никак не пострадает, зато выиграть она может очень много.

Евгений Федяков