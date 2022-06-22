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Коммерсантъ FM
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Ой, цветет Серена в поле у мяча

Уильямс-младшая все еще лелеет надежду установить рекорд по числу побед на турнирах Большого шлема

Одним из главных спортивных событий этой недели стало возвращение на соревнования Женской теннисной ассоциации (WTA) знаменитой Серены Уильямс, которая не выступала почти год и откатилась в мировом рейтинге на 1204-е место. Решив попытать счастья выиграть на Wimbledon свой 24-й одиночный титул на чемпионатах Большого шлема, 40-летняя американка для начала попробовала свои силы в парном разряде на турнире в Истборне. Там ее партнершей оказалась новоиспеченная третья ракетка мира, лучшая за всю историю арабская теннисистка Онс Жабер из Туниса.

В преддверии своего 21-го выступления на Wimbledon его семикратная чемпионка Серена Уильямс решила получить игровую практику в парном разряде на турнире в Истборне

В преддверии своего 21-го выступления на Wimbledon его семикратная чемпионка Серена Уильямс решила получить игровую практику в парном разряде на турнире в Истборне

Фото: Andrew Boyers / Reuters

В преддверии своего 21-го выступления на Wimbledon его семикратная чемпионка Серена Уильямс решила получить игровую практику в парном разряде на турнире в Истборне

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Первое за двенадцать месяцев появление Серены Уильямс на турнирах WTA Tour, состоявшееся в английском Истборне, не могло не привлечь внимания широкой теннисной общественности. И дело даже не в том, что великая американка не участвовала в соревнованиях с тех пор, как из-за травмы была вынуждена отказаться от продолжения борьбы с белоруской Александрой Соснович в первом круге прошлогоднего Wimbledon. В конце концов, попытки возобновить выступления после продолжительных перерывов, вызванных теми или иными причинами, с разной степенью успеха предпринимали и другие экс первые ракетки мира — например, бельгийки Ким Клейстерс и Жюстин Энен, швейцарка Мартина Хингис и россиянка Мария Шарапова. Сейчас повышенный интерес к мощной во всех отношениях фигуре Серены Уильямс объясняется прежде всего ее очередной попыткой все-таки выиграть 24-й титул на турнирах Большого шлема, а значит, повторить рекорд всех времен, принадлежащий австралийской звезде 1960-х и первой половины 1970-х годов Маргарет Корт. Рекорд, за которым Серена Уильямс гоняется уже очень давно и который до сих пор не покорился ей из-за нескольких очень обидных поражений.

Оценивая шансы Серены Уильямс воплотить свою мечту, разумеется, нельзя забывать, что ее последняя победа на мейджорах — на Australian Open — датируется 2017 годом.

Через восемь месяцев после этого она родила дочь, а затем четырежды проигрывала в финалах турниров Большого шлема, дважды — в полуфиналах и еще семь раз — на более ранних стадиях. Такая статистика в совокупности с полным отсутствием игровой практики на протяжении целого года вроде бы говорит о том, что о рекорде Серене Уильямс давно пора забыть. Тем не менее, по мнению некоторых букмекерских контор, она входит в шестерку главных фаворитов Wimbledon. За несколько дней до начала турнира в этих списках особняком стоит лишь первая ракетка мира Ига Швёнтек, не проигравшая с середины февраля ни одного из своих 35 матчей. А следом за ней идет целая группа теннисисток, которые примерно с одинаковой степенью вероятности могут победить в Лондоне. Входят в нее юная финалистка недавнего Roland Garros американка Коко Гауфф, чемпионка Wimbledon 2019 года румынка Симона Халеп, третья ракетка мира Онс Жабер из Туниса, британская победительница прошлогоднего Wimbledon Эмма Радукану и Серена Уильямс, которая в мировом рейтинге сейчас занимает лишь 1204-е место и попадет в основную сетку лишь благодаря wild card.

Сама она, впрочем, пока не слишком много распространяется на тему Wimbledon и призналась, что подумывала о завершении карьеры.

«Я была бы нечестной, если бы сказала, что была уверена в своем возвращении»,— сказала американка после того, как в первом круге парного турнира в Истборне они с Жабер на супер-тай-брейке, игравшемся вместо решающей партии, сломили сопротивление чешки Марии Боузковой и испанки Сары Соррибес Тормо.

В той встрече победительницы отыграли матчбол, так что психологически Серена Уильямс в первый же день после возвращения успела прочувствовать напряжение борьбы по полной программе.

Ясно, что любая победа идет в плюс и юниоркам, и ветеранам. Но сейчас Серена Уильямс фактически находится в беспроигрышной ситуации. Ведь если на Wimbledon живой легенде женского тенниса не удастся даже чуть-чуть приблизиться к титулу, ее репутация уже никак не пострадает, зато выиграть она может очень много.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Карьера Серены Уильямс — в фотогалерее “Ъ”

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Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Фото: Reuters

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»&lt;br>Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»
Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

Фото: Reuters

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»&lt;br>В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»
В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

Фото: Reuters / Jeff J Mitchell

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

Фото: Reuters / Kin Cheung

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»&lt;br>С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»
С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

Фото: Reuters

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

Фото: Reuters

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»&lt;br>Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»
Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

Фото: Reuters / Mark Blinch

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»&lt;br>Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»
Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

Фото: Reuters / Noor Khamis

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»&lt;br> Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»
Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

Фото: AP / Rick Stevens

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы». А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы». А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

Фото: Reuters / Corinne Dubreuil

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон&lt;br>На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

Фото: Календарь Pirelli / 2016 / Энни Лейбовиц / Pirelli

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Фото: Reuters / Carlo Allegri

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

Фото: Chuck Burton / AP

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»&lt;br> Сейчас Серена Уильямс занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»
Сейчас Серена Уильямс занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA

Фото: Reuters / USA Today Sports

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2021 году Серена Уильямс дошла до полуфинала турнира WTA-500 Yarra Valley Classic, но отказалась от дальнейшего участия в соревновании. На чемпионате Australian Open она проиграла Наоми Осаке в полуфинале. С турнира US Open американка снялась

В 2021 году Серена Уильямс дошла до полуфинала турнира WTA-500 Yarra Valley Classic, но отказалась от дальнейшего участия в соревновании. На чемпионате Australian Open она проиграла Наоми Осаке в полуфинале. С турнира US Open американка снялась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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Серена Джамека Уильямс родилась 26 сентября 1981 года в Мичигане. Ее сестра Винус на 15 месяцев старше. В детстве Серену называли Мика (Meeka — ласкательно-уменьшительное от ее второго имени Jameka). Когда девочке было 9 лет, семья переехала в Комптон, штат Калифорния, где Серена и ее сестра Винус начали заниматься теннисом

Фото: Reuters

«Теннис — это просто игра, а семья — это навсегда»
Семейная легенда гласит, что теннисную карьеру дочерей родители планировали еще до их рождения. Отец будущих спортсменок узнал, что победительница открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила $40 тыс. — больше, чем он зарабатывал за год. «Мы должны родить еще двоих детей и сделать из них теннисных звезд»,— решил Ричард Уильямс и сам начал осваивать теннисную технику, свои навыки он передал дочерям. Первый профессиональный матч Серена Уильямс сыграла в 14 лет. В течение первого полного турнирного года (1997) Серена поднялась до 99 места в рейтинге WTA

Фото: Reuters

«Мы привнесли в теннис страсть, а также сделали его более модным и стильным»
В 1998 году в паре со старшей сестрой Винус Уильямс (слева) Серена завоевала первые в карьере титулы в турнирах WTA, они стали третьей в истории тенниса парой сестер, которые выиграли турнир такого уровня. Сестры неоднократно встречались на корте также как соперницы — так, в 2002 году в Париже Серена обыграла Винус в финале Открытого чемпионата Франции. Серена и Винус стали первыми в истории профессиональных рейтингов сестрами, которые одновременно заняли первые две строчки в мировой турнирной таблице. А в 2003 году они сошлись в финалах всех четырех турниров Большого шлема

Фото: Reuters / Jeff J Mitchell

В своей автобиографии Серена Уильямс особенно отмечает сезон 2002–2003 годов. В этот период 19-летняя спортсменка рассталась с известным футболистом, которого в книге называет «Такой-то и такой-то» (англ. — So-and-So). Это, по собственному признанию Уильямс, добавило ей спортивной злости — она поднялась на первую строчку мирового рейтинга, выиграв все турниры Большого шлема. Эту серию она назвала «Шлем Такого-то и такого-то». Однако сезон закончился для нее серьезной травмой левого колена, потребовалась операция

Фото: Reuters / Kin Cheung

«Никого не боюсь, мне вообще не нравится слово “бояться”. Я бы сказала, что я к каждой сопернице отношусь осмотрительно»
С 2004 года Серена Уильямс провела несколько не столь успешных сезонов. Она покинула первую строчку мирового рейтинга и закончила сезон-2004 лишь в десятке сильнейших спортсменок — в финале Уимблдонского турнира она проиграла Марии Шараповой (на фото слева), а затем уступила ей же в финале чемпионата WTA в конце сезона. За четыре года Серена Уильямс выиграла пять турниров в одиночном разряде

Фото: Reuters

На первую строчку рейтинга WTA Серена Уильямс вернулась только в 2008 году. Спортсменка установила своеобразный «рекорд» — перерыв в ее лидерстве достиг пяти лет и одного месяца, что стало самым большим периодом между выходом спортсмена на первую строчку как среди женщин, так и среди мужчин. Однако ее лидерство продлилось всего четыре недели, сезон теннисистка закончила пятой

Фото: Reuters

«Я всегда хотела, чтобы у меня было 10–15 минут каждый день, когда я могла бы очистить сознание»
Многочисленные травмы, полученные еще в начале теннисной карьеры, а также новые проблемы со здоровьем заставили Серену Уильямс на год покинуть корт. В 2010 году она пережила несколько операций, после чего у нее развилась легочная эмболия. Но в 2011 году ей удалось очередной раз вернуться на лидерские позиции в спорте. За год она проиграла только два матча из 50 и выиграла семь турниров. В 2013 году она опять возглавила мировой рейтинг теннисисток, став самой возрастной спортсменкой на первой строчке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

За долгую карьеру Серена Уильямс трижды становилась олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Олимпиаде-2012 в Лондоне она также выиграла одиночные состязания. На ее счету более 20 побед в турнирах Большого шлема. В парном разряде теннисистка 14 раз становилась победительницей турниров Большого шлема, еще дважды завоевывала этот титул в смешанном разряде

Фото: Reuters / Mark Blinch

«Я не хочу быть одной из тех звезд, которые ходят с задранным носом. Я хочу быть человеком, с котором если встретишься, то он будет точно такой же, как про него написано в статье или еще где-то»
Серена Уильямс ведет благотворительную деятельность. Еще в 2006 году после первой поездки в Африку она спонсировала открытие школы в Сенегале. Две школы, построенные на деньги спортсменки, работают в Кении. В США фонд Уильямс выдает стипендии на обучение медсестер. Фонд формируется из доходов от продажи гигиенической губной помады, которую Серена Уильямс разработала вместе с Mission Skin Care

Фото: Reuters / Noor Khamis

«Я заслуживаю того, чтобы мне платили столько же, сколько мужчинам. С какой стати из-за того, что у меня есть грудь, а у них нет, мне должны платить меньше?»
Журнал Forbes оценивает состояние Серены Уильямс в $240 млн. Большую часть доходов составляют рекламные контракты

Фото: AP / Rick Stevens

По признанию самой спортсменки, ее любимым телешоу уже несколько лет остается «Топ-модель по-американски». Вместе с сестрой Серена Уильямс посещала курсы по дизайну одежды в Институте искусств Форт-Лодердейла. Степень бакалавра она так и не получила, что не помешало ей основать собственную марку спортивной одежды Aneres Designs. Кроме того, для компании HSN спортсменка разработала линейку женских сумок и бижутерии Serena Williams Signature Statement

Фото: Reuters / Alessandro Bianchi

С детства Серена Уильямс посещала церковь «Свидетелей Иеговы». А в 2012 году заявила, что выйдет замуж только за последователя этого учения

Фото: Reuters / Corinne Dubreuil

В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears выложила в интернет базу данных WADA, в которой упоминается, что Серена и Винус Уильямс принимали допинг. Среди запрещенных препаратов, обнаруженых в крови Серены Уильямс, оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
На фото: съемка Серены Уильямс для календаря Pirelli 2015 года

Фото: Календарь Pirelli / 2016 / Энни Лейбовиц / Pirelli

Впрочем, оказалось, что разрешение на употребление препаратов спортсменка получила официально, поэтому публикации не отразились на ее карьере

Фото: Reuters / Carlo Allegri

В ноябре 2017 года после двух лет отношений Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена Алексиса Оганяна (на фото справа), ранее в сентябре того же года у них родилась дочь Алексис Олимпия

Фото: Chuck Burton / AP

«Я перфекционистка и довольно ненасытная. Я чувствую, что есть так много вещей, которые я могу улучшить»
Сейчас Серена Уильямс занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA

Фото: Reuters / USA Today Sports

В 2019 году Серена Уильямс снова вышла на корт в рамках чемпионата Australian Open, но проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой. Затем спортсменка несколько раз снималась с разных турниров из-за болезней или травм после побед в первых кругах. На Уимблдоне и US Open Серена Уильямс дошла до финала, но проиграла Симоне Халеп и Бьянке Андрееску. Несмотря на поражения, в 2019 году американка вернула себе место в первой десятке мирового рейтинга теннисисток

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В апреле 2021 года Серена Уильямс подписала с Amazon Studios эксклюзивный контракт на несколько проектов, в том числе, на создание документального сериала о ее личной и профессиональной жизни. Работа над сериалом уже началась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2021 году Серена Уильямс дошла до полуфинала турнира WTA-500 Yarra Valley Classic, но отказалась от дальнейшего участия в соревновании. На чемпионате Australian Open она проиграла Наоми Осаке в полуфинале. С турнира US Open американка снялась

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №110 от 23.06.2022, стр. 12

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