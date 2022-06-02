Первая ракетка бьет без промаха

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Решающий женский матч Открытого чемпионата Франции, выходящего в Париже на финишную прямую, пройдет без участия Дарьи Касаткиной, которая в полуфинале в двух партиях уступила лидеру мирового рейтинга, победительнице Roland Garros 2020 года Иге Швёнтек. Соперницей польской теннисистки в финале будет 18-летняя американка Коко Гауфф, также в двух сетах справившаяся с итальянкой Мартиной Тревизан.

Перед началом первого женского полуфинала Ига Швёнтек и Дарья Касаткина оказались в ситуации, которая на второй неделе нынешнего Roland Garros не угрожала ни одному другому участнику одиночного разряда. Расписание турнира было составлено таким образом, что польке и россиянке пришлось играть два дня подряд.

Более того, их матч в четверг поставили раньше, чем второй полуфинал — между американкой Коко Гауфф и итальянкой Мартиной Тревизан, которые выиграли свои четвертьфиналы еще во вторник. То есть на подготовку к этой важнейшей игре у Касаткиной были ровно сутки, а у Швёнтек — даже чуть меньше, хотя противоборство с американкой Джессикой Пегулой далось первой ракетке мира сравнительно легко, и считать, что лишние два часа отдыха могли кардинальным образом помочь ее сопернице, не следовало.

Касаткина попала на Швёнтек уже в четвертый раз за последние пять месяцев, и в трех предыдущих встречах — на Australian Open, в Дубае и Дохе — смогла взять в общей сложности лишь 11 геймов.

В среду после победы над Вероникой Кудерметовой она позволила себе осторожно предположить, что на парижском грунте все может сложиться иначе, чем на харде, но эти надежды не оправдались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российская теннисистка Дарья Касаткина во время матча с польской теннисисткой Игой Швёнтек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швёнтек (справа) и российская теннисистка Дарья Касаткина перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Российская теннисистка Дарья Касаткина во время матча с польской теннисисткой Игой Швёнтек Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Польская теннисистка Ига Швёнтек (справа) и российская теннисистка Дарья Касаткина перед началом матча Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото

Изящная варшавянка, которая после неожиданного завершения карьеры австралийки Эшли Барти столь же внезапно, за считаные недели, превратилась в безоговорочного лидера женского тенниса, не предоставила Касаткиной реальных шансов зацепиться. Наверное, борьба получилась бы более упорной, если бы российская теннисистка смогла подавить волнение, легко просматривавшееся в ее действиях еще в четвертьфинале против Кудерметовой. Однако в данном случае справиться с собой в условиях перманентного стресса она не сумела, а отменная игра Швёнтек до предела усложнила ее жизнь.

По большому счету Касаткина сопротивлялась лишь в первых четырех геймах, когда сумела сразу же отыграть потерянную подачу.

Но стоило Швёнтек полностью войти в матч и немного добавить в плотности своих ударов, как ее преимущество с каждым розыгрышем стало нарастать. Начиная со счета 2:2 Касаткина до конца первого сета выцарапала лишь три очка. И точно на такое же их количество Швёнтек расщедрилась в пяти последних геймах матча. В итоге — 6:2, 6:1 за 64 минуты игры.

Впрочем, ничего удивительного тут нет. Если отбросить нюансы, то эти две теннисистки придерживаются примерно одинакового стиля, только у Швёнтек по большинству компонентов на данный момент явное преимущество, так что проиграть она могла только сама. Подобная неудача, конечно, может немного ударить по самолюбию Касаткиной, хотя для сильного расстройства у нее нет никаких оснований. Занимая в рейтинге 20-е место, она впервые прошла так далеко по сетке мейджора, с понедельника будет стоять 12-й или 13-й, а с этого плацдарма уже летом можно будет атаковать первую десятку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Американская теннисистка Кори Гауфф Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Кори Гауфф (слева) и Мартина Тревисан после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Американская теннисистка Кори Гауфф Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Кори Гауфф (слева) и Мартина Тревисан после окончания матча Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото

Швёнтек же, которая продлила свою беспроигрышную серию до 34 встреч, теперь уступает рекордсменке XXI века по этому показателю Винус Уильямс лишь один матч. Правда, есть ощущение, что выиграть его ей будет не так уж и легко. Во-первых, из-за психологического давления, которого ввиду важности момента вряд ли удастся избежать в финале. Во-вторых, неожиданный сюрприз может преподнести другая финалистка — американка Коко Гауфф, успешно использующая на грунте отнюдь не классический грунтовый теннис, делая ставку на сильные удары с небольшим вращением.

Эта 18-летняя теннисистка уже давно подает очень большие надежды. Еще три года назад ей удалось достигнуть четвертого круга Wimbledon, победив на старте саму Винус Уильямс, а через несколько месяцев выиграть далеко не самый последний по составу участниц осенний турнир в Линце, начав его с квалификации. Затем прогресс Гауфф замедлился, но в прошлом сезоне она дошла на Roland Garros до четвертьфинала, а сейчас вплотную приблизилась к титулу. Произошло это после не слишком продолжительного, но поначалу крайне нервного матча против итальянской левши Мартины Тревизан, завершившегося со счетом 6:3, 6:1. Пройдя через это испытание, Гауфф в субботу может быть достаточно опасна, хотя до этого она и проигрывала дважды Швёнтек в двух партиях.

Евгений Федяков