Сербская полоса Даниила Медведева

1K 3 мин. ...

Во втором круге Открытого чемпионата Франции, продолжающегося в Париже, вторая ракетка мира Даниил Медведев в трех не самых легких партиях обыграл Ласло Джере. В 1/16 финала россиянин встретится с другим представителем Сербии — 22-летним Миомиром Кецмановичем, который в этом сезоне имеет на своем счету несколько хороших результатов и занимает в рейтинге высшее за карьеру 31-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыграв в трех сетах серба Ласло Джере, прошлогодний четвертьфиналист Roland Garros Даниил Медведев (на фото) впервые не отдал в двух первых матчах на этом турнире ни одной партии

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Обыграв в трех сетах серба Ласло Джере, прошлогодний четвертьфиналист Roland Garros Даниил Медведев (на фото) впервые не отдал в двух первых матчах на этом турнире ни одной партии

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Первые дни нынешнего Открытого чемпионата Франции отличаются аномальным количеством экстремальных испытаний, выпавших на долю фаворитов мужского одиночного разряда. В понедельник поздно вечером прошлогоднему финалисту Стефаносу Циципасу пришлось ликвидировать дефицит в две партии во встрече с итальянцем Лоренцо Музетти. На следующий день с аналогичной задачей столкнулся третий номер мирового рейтинга Александр Зверев, который потом признавался, что по ходу матча против аргентинца Себастьяна Баэса уже подумывал об отпуске в Монако. Уступая авторитетному сопернику в росте 28 см, молодой южноамериканец тем не менее легко взял два первых сета, а в пятом при счете 5:4 даже имел матчбол. Но сложнее всего пришлось во вторник восходящей испанской звезде Карлосу Алькарасу. Ему кардинальную проверку на прочность устроил 34-летний соотечественник Альберт Рамос-Виньолас, который свой матчбол упустил в четвертой партии, в пятой вел со счетом 3:0, но все-таки не сумел сломить сопротивление вчерашнего юниора, сохранившего в конце больше энергии, догонявшего безнадежные мячи и провоцировавшего чужие ошибки высокими свечами.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль на этом фоне пока смотрятся внушительнее. Великим ветеранам, естественно, хочется сэкономить побольше сил к ожидаемой с огромным интересом очной встрече в четвертьфинале, чем они пока успешно и занимаются. А в среду следом за ними в третий круг вышел Даниил Медведев. Он тоже пока избегает особых трудностей, хотя во встрече с 56-й ракеткой мира Ласло Джере так случилось во многом в силу благоприятного стечения обстоятельств.

О характере теннисного противостояния не всегда правильно судить по счету, даже если одному из соперников не удалось взять ни одной партии. И матч Медведев—Джере яркий тому пример.

Россиянин выиграл вроде бы сравнительно легко — 6:3, 6:4, 6:3. Однако на самом деле борьбы на главном корте Roland Garros было предостаточно, так что называть эту победу легкой и безоговорочной не получается.

Джере относится к игрокам довольно странного и в то же время достаточно распространенного в первой рейтинговой сотне типа. Имея в арсенале отдельные неплохие удары, он в плохой для себя день с трудом завершает розыгрыши, которые вроде бы однозначно складываются в его пользу. Объясняется это погрешностями в технике и, видимо, особенностями нервной системы серба. Иначе трудно объяснить тот факт, что он с упрямством, достойным лучшего применения, в выгодных ситуациях зачастую почему-то направлял мяч именно туда, куда было наиболее удобно россиянину, а еще допустил почти семьдесят невынужденных ошибок.

Это, разумеется, далеко не единственная причина того, что для выхода в 1/16 финала Медведеву понадобилось не так уж много времени — чуть более двух с половиной часов. Он и подавал несколько лучше своего соперника, и разнообразил свою игру 14 свечами, и имел аж 18 брейк-пойнтов, из которых, правда, использовал лишь семь. Можно даже констатировать, что для игрока, который провел лишь третий матч после паузы, связанной с операцией, россиянин выглядел очень хорошо. Но с точки зрения перспектив на второй турнирной неделе уровень его тенниса пока все-таки оставляет желать лучшего. Как и в первой игре против аргентинца Факундо Багниса, часто казалось, что, окажись на противоположной половине корта соперник более мастеровитый, Медведев не смог бы избежать еще одной, а может быть, и двух партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Даниил Медведев (слева) и Ласло Джере Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Даниил Медведев Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Даниил Медведев (слева) и Ласло Джере Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото Даниил Медведев Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский / купить фото

Насколько справедливо это утверждение, видимо, станет ясно в субботу, когда в третьем круге прошлогодний четвертьфиналист Roland Garros встретится с другим представителем Сербии — Миомиром Кецмановичем, разобравшимся с представляющим Казахстан Александром Бубликом. Этот 22-летний белградец, может, и уступает Джере в плане опыта, но зато превосходит его по результатам в нынешнем сезоне, да и в рейтинге стоит на высшем за карьеру 31-м месте. Шансы выйти в 1/8 финала у Медведева, безусловно, есть. Но чтобы использовать их, нужно стараться не позволять оппоненту загонять себя в угол, чем россиянин частенько грешил во встрече с Джере. Иначе амбициозный Кецманович может очень больно ущипнуть.

Евгений Федяков