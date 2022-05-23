Штрафов меньше, проверок больше

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Хотя «карательный» тренд в контрольно-надзорной деятельности (КНД) пошел на спад, переход к риск-ориентированной модели КНД пока не состоялся, сказано в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту. Так, из-за временной отмены моратория на проверки в 2021 году контролеры нарастили проверочные мероприятия почти вдвое и все еще редко ограничиваются предупреждениями, несмотря на снижение сборов штрафов с бизнеса. Для повышения эффективности системы КНД бизнес-омбудсмен предлагает изменить порядок ее мониторинга, учитывая не только число проверок, но и их экономические последствия. Бизнес же помимо снижения административной нагрузки добивается сокращения уголовных рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов хочет включить индекс административного давления на бизнес в оценку инвестпривлекательности регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов хочет включить индекс административного давления на бизнес в оценку инвестпривлекательности регионов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Система КНД после ее реформы меняется, но пока деятельность контролеров избыточна, фиксирует бизнес-омбудсмен Борис Титов в годовом докладе президенту о состоянии деловой среды (вероятно, он традиционно будет представлен 26 мая). Документ фиксирует рост числа проверок — до 973,4 тыс. в 2021 году против 534,2 тыс. в 2020 году. «Всплеск контрольно-надзорной деятельности после окончания "ковидного" моратория был избыточным. По некоторым направлениям наблюдается парадокс: проверок больше, а количество зафиксированных случаев вреда — меньше»,— поясняет Борис Титов. Число случаев причинения вреда действительно снизилось — 24,7 тыс. против 24,9 тыс. в 2020 году, свидетельствуют данные индекса административного давления.

Индекс оценивает репрессивность КНД, эффективность риск-ориентированного подхода и объем штрафов, собираемых ведомствами, по данным Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, региональных ведомств и статистических форм. Ранее для подсчета индекса использовались разрозненные данные Росстата, судов, региональных и муниципальных органов контроля — их омбудсмен предлагает вновь использовать для развития мониторинга КНД.

Белый дом, напомним, требует доказательного регулирования КНД — сейчас в едином реестре собираются все данные о проверках, их досудебном обжаловании и др., нужные для донастройки механизмов КНД (см. “Ъ” от 2 и 5 марта 2021 года). По мнению бизнес-омбудсмена, расширение пула данных позволит учесть помимо частоты проверок их экономические последствия — штрафы, остановки деятельности и др.

Отметим, денежные потери бизнеса от проверок в 2021 году продолжили сокращаться: с 42,3 млрд руб. до 30 млрд руб. В 2020 году из-за моратория результаты были более впечатляющими: бизнес смог сэкономить на отмене проверок около 200 млрд руб. В 2021 году средний штраф стал меньше на 34%, но существенного смягчения реакции контролеров не произошло, считает господин Титов. Доля предупреждений среди наказаний сократилась у всех ведомств, кроме Россельхознадзора (31%, плюс 7 процентных пунктов за год) и Роструда (31%, плюс 6 процентных пунктов). Впрочем, сейчас предполагается, что часть показателей индекса будет использоваться при оценке инвестклимата в регионах. Правительство для восстановления экономики рассчитывает на запуск нового инвестцикла, унифицируя инвестдеятельность в регионах, погружение показателей КНД в рейтинг может стимулировать губернаторов к корректировке контроля и надзора.

Сам бизнес тем временем добивается снижения рисков уголовной ответственности — помимо общего обращения предпринимателей к президенту (см. “Ъ” от 19 мая) члены «Деловой России» направили главе Минюста Константину Чуйченко поправки к Уголовному кодексу, корректирующие признаки налоговых преступлений и категории их тяжести. Авторы считают избыточным отнесение налоговых преступлений к тяжким с учетом тренда на поддержку «развития бизнеса со стороны государства»: они относятся к экономической сфере, исключают насильственные действия, и, по мнению бизнеса, при устранении вреда уголовное преследование может быть прекращено. Впрочем, власти уже усложнили процедуру уголовного преследования бизнеса за налоговые нарушения — теперь возбуждать уголовные дела следователи могут только по материалам налоговых органов.

Диана Галиева