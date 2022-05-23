Штрафов меньше, проверок больше

Хотя «карательный» тренд в контрольно-надзорной деятельности (КНД) пошел на спад, переход к риск-ориентированной модели КНД пока не состоялся, сказано в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова президенту. Так, из-за временной отмены моратория на проверки в 2021 году контролеры нарастили проверочные мероприятия почти вдвое и все еще редко ограничиваются предупреждениями, несмотря на снижение сборов штрафов с бизнеса. Для повышения эффективности системы КНД бизнес-омбудсмен предлагает изменить порядок ее мониторинга, учитывая не только число проверок, но и их экономические последствия. Бизнес же помимо снижения административной нагрузки добивается сокращения уголовных рисков.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов хочет включить индекс административного давления на бизнес в оценку инвестпривлекательности регионов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Система КНД после ее реформы меняется, но пока деятельность контролеров избыточна, фиксирует бизнес-омбудсмен Борис Титов в годовом докладе президенту о состоянии деловой среды (вероятно, он традиционно будет представлен 26 мая). Документ фиксирует рост числа проверок — до 973,4 тыс. в 2021 году против 534,2 тыс. в 2020 году. «Всплеск контрольно-надзорной деятельности после окончания "ковидного" моратория был избыточным. По некоторым направлениям наблюдается парадокс: проверок больше, а количество зафиксированных случаев вреда — меньше»,— поясняет Борис Титов. Число случаев причинения вреда действительно снизилось — 24,7 тыс. против 24,9 тыс. в 2020 году, свидетельствуют данные индекса административного давления.
Индекс оценивает репрессивность КНД, эффективность риск-ориентированного подхода и объем штрафов, собираемых ведомствами, по данным Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, региональных ведомств и статистических форм. Ранее для подсчета индекса использовались разрозненные данные Росстата, судов, региональных и муниципальных органов контроля — их омбудсмен предлагает вновь использовать для развития мониторинга КНД.
Белый дом, напомним, требует доказательного регулирования КНД — сейчас в едином реестре собираются все данные о проверках, их досудебном обжаловании и др., нужные для донастройки механизмов КНД (см. “Ъ” от 2 и 5 марта 2021 года). По мнению бизнес-омбудсмена, расширение пула данных позволит учесть помимо частоты проверок их экономические последствия — штрафы, остановки деятельности и др.
Отметим, денежные потери бизнеса от проверок в 2021 году продолжили сокращаться: с 42,3 млрд руб. до 30 млрд руб. В 2020 году из-за моратория результаты были более впечатляющими: бизнес смог сэкономить на отмене проверок около 200 млрд руб. В 2021 году средний штраф стал меньше на 34%, но существенного смягчения реакции контролеров не произошло, считает господин Титов. Доля предупреждений среди наказаний сократилась у всех ведомств, кроме Россельхознадзора (31%, плюс 7 процентных пунктов за год) и Роструда (31%, плюс 6 процентных пунктов). Впрочем, сейчас предполагается, что часть показателей индекса будет использоваться при оценке инвестклимата в регионах. Правительство для восстановления экономики рассчитывает на запуск нового инвестцикла, унифицируя инвестдеятельность в регионах, погружение показателей КНД в рейтинг может стимулировать губернаторов к корректировке контроля и надзора.
Сам бизнес тем временем добивается снижения рисков уголовной ответственности — помимо общего обращения предпринимателей к президенту (см. “Ъ” от 19 мая) члены «Деловой России» направили главе Минюста Константину Чуйченко поправки к Уголовному кодексу, корректирующие признаки налоговых преступлений и категории их тяжести. Авторы считают избыточным отнесение налоговых преступлений к тяжким с учетом тренда на поддержку «развития бизнеса со стороны государства»: они относятся к экономической сфере, исключают насильственные действия, и, по мнению бизнеса, при устранении вреда уголовное преследование может быть прекращено. Впрочем, власти уже усложнили процедуру уголовного преследования бизнеса за налоговые нарушения — теперь возбуждать уголовные дела следователи могут только по материалам налоговых органов.