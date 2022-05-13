«Сочи»—«Нижний Новгород» 0:0
Удаление: Эннин («Нижний Новгород»), 47 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 28 19 7 2 65:26 64
2. «Сочи» 29 16 5 8 49:29 53
3. «Динамо» 28 16 4 8 49:33 52
4. ЦСКА 28 14 5 9 38:28 47
5. «Краснодар» 28 13 7 8 40:29 46
6. «Локомотив» 28 12 8 8 39:36 44
7. «Крылья Советов» 28 12 5 11 39:34 41
8. «Ахмат» 28 12 2 14 34:37 38
9. «Спартак» 28 10 7 11 35:38 37
10. «Ростов» 28 9 8 11 45:46 35
11. «Нижний Новгород» 29 7 9 13 25:39 30
12. «Химки» 28 6 11 11 31:44 29
13. «Рубин» 28 8 5 15 33:51 29
14. «Урал» 28 6 9 13 22:34 27
15. «Уфа» 28 4 12 12 25:38 24
16. «Арсенал» 28 5 8 15 28:55 23
14.05: «Уфа»—«Арсенал», «Локомотив»—«Динамо», «Ростов»—«Химки», «Ахмат»—«Крылья Советов». 15.05: «Урал»—«Рубин», «Спартак»—«Зенит», «Краснодар»—ЦСКА.