Упорный прыжок

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Одна из наиболее выдающихся гимнасток в истории Оксана Чусовитина, которая представляет Узбекистан, намеревается записать в свой актив неординарное достижение. Абсолютная рекордсменка в спортивной гимнастике по количеству Олимпиад в карьере, Чусовитина заявила о том, что планирует выступить на еще одних, уже девятых по счету для нее Играх. Ей на момент соревнований, которые летом 2024 года примет Париж, будет 49 лет. Оксана Чусовитина между тем по-прежнему остается конкурентоспособной, по крайней мере в любимом опорном прыжке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опорном прыжке, который является любимым снарядом 46-летней Оксаны Чусовитиной (на фото), гимнастка по-прежнему является конкурентоспособной

Фото: Mike Blake / Reuters В опорном прыжке, который является любимым снарядом 46-летней Оксаны Чусовитиной (на фото), гимнастка по-прежнему является конкурентоспособной

Фото: Mike Blake / Reuters

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана сообщила о том, что представляющая страну гимнастка Оксана Чусовитина приняла решение выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Эти Игры — если спортсменка, конечно, на них квалифицируется — окажутся для Чусовитиной уже девятыми в карьере. В этом случае она станет совладелицей рекорда по числу олимпийских выступлений среди женщин (пока единоличной рекордсменкой является грузинский стрелок из пистолета Нино Салуквадзе). Еще больше — десять — было только у канадского конника Иана Миллара.

Само выступление Чусовитиной на Олимпиаде следует тем не менее рассматривать как событие экстраординарное. Дело в том, что Оксане Чусовитиной на момент соревнований будет 49 лет, а спортивная гимнастика — это вид, представительницы которого, как правило, принимают решение о завершении карьеры задолго до 30-летнего рубежа. Так, например, долгое время остававшаяся флагманом российской сборной Светлана Хоркина фактически прекратила выступления на соревнованиях в 25 лет, ее преемница Алия Мустафина — в 24.

В этом контексте карьеру Оксаны Чусовитиной действительно можно назвать феноменальной: она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики участница восьми Олимпийских игр.

На высшем уровне Оксана Чусовитина начала выступать еще в составе сборной СССР в конце 1980-х. Свое единственное олимпийское золото гимнастка завоевала уже в составе команды СНГ в Барселоне в 1992-м. Потом Чусовитина стала членом сборной Узбекистана. В начале века спортсменка сменила спортивное гражданство, перебравшись в Германию, чтобы заработать деньги на лечение больного лейкемией сына (гимнасток, вернувшихся на помост после рождения ребенка, кстати, можно пересчитать по пальцам, и все они, за исключением Алии Мустафиной, из далекого прошлого). Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Чусовитина опять решила представлять родной Узбекистан. При этом, что самое поразительное, на протяжении всей — вечной по гимнастическим меркам — 30-летней карьеры Чусовитина, обладательница двух олимпийских медалей и 11 медалей чемпионатов мира разных достоинств (из них три — золото), оставалась конкурентоспособной. Во всяком случае, если говорить об опорном прыжке — любимом снаряде Чусовитиной.

Так, на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро она финишировала по результатам квалификации седьмой, а на токийских Играх-2021 заняла 14-е место. Из-за довольно высокого уровня конкуренции гимнастке, которая в среднем за опорный прыжок набирает чуть больше 14 баллов, претендовать на медали сложно. Сама она тем не менее не исключила возможности, что к парижской Олимпиаде выучит новый, более сложный элемент.

Екатерина Ремизова