Для спасения Станислава Мусатова не хватает 777 608 руб.

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Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Станислава врожденная аномалия развития — ложный сустав правой большеберцовой кости. Ребенку уже два года, но он до сих пор не ходит: правую стопу не удалось вывести в правильное положение, разница в длине ног составляет 3 см. Поможет только этапное хирургическое лечение — удаление ложного сустава, коррекция правой стопы с наложением аппарата Илизарова и использованием телескопического стержня. Операции позволят устранить разницу в длине ног и полностью выправить стопу. Станислав сможет уверенно ходить».

Стоимость этапной хирургии 1 810 608 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Рязань» соберут 33 тыс. руб. Не хватает 777 608 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Станислава Мусатова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Станислава — Анастасии Анатольевны Куликовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда