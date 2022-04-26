Россию лишили права проведения чемпионата мира 2023 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба IIHF. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте проведения турнира будет принято на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая. «Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением об отмене молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен был состояться в Омске и Новосибирске, совет IIHF выразил серьезную озабоченность по поводу безопасной свободы передвижения игроков и официальных лиц»,— говорится в заявлении.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение отозвать у Федерации хоккея России право на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок. ТАСС