СКА восстановил счет

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В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина между двумя грандами КХЛ СКА реабилитировался за разгромное поражение, которой потерпел в третьей встрече. Забросив в Москве три шайбы в ворота ЦСКА, петербуржцы пропустили в ответ две, но все-таки не развалились, победили — 3:2 — и восстановили равновесие в противостоянии.

В предыдущей встрече СКА потерпел катастрофу, проиграв ее со счетом 2:6, строго говоря, из-за одного провального периода: полдюжины шайб влетели в его ворота в заключительной двадцатиминутке. Но в пятницу он, кажется, предпочитал вспоминать именно о нем, а не о тех двух вполне качественных, что предшествовали срыву. Неприятными воспоминаниями, стремлением избежать повторения краха от игры петербуржцев, у которых выбыл из строя ведущий защитник Микко Лехтонен, разило за версту. Простота лучше риска — вот был девиз гостей, и они строго следовали ему, предпочитая самые надежные ходы. Ставка на надежность, впрочем, конечно, означала, и что остроты у ворот ЦСКА будет немного.

Вернее, ее долго вообще не было. Хотя, может быть, и петербуржцы были довольны тем, как работает стратегия. Москвичи почаще входили в зону оппонентов, но и для них эпизод, в котором соперники проворонили подключение Криса Дальбека, который чуть не расстрелял голкипера Ларса Юханссона, был скорее исключением из правила.

В общем, это был такой хоккей, наблюдая за которым, хочется поставить на то, что в нем все решат одна-две шайбы, не больше. Ну, не появлялось причин думать, что кто-то тут готов «взорваться», разразиться голевым фейерверком. А фейерверк — вопреки ощущением, логике даже — был.

Фитиль, похоже, поджег Мэт Робинсон. Защитник СКА во втором периоде вдруг ускорился так, как не ускоряются иные шустрые форварды. Он вышел один на один с Федотовым, и видимо, лишь упрямство преследователя Антона Слепышева, все-таки Робинсона со спины прессинговавшего, помешало беглецу разобраться с голкипером ЦСКА. Зато после вбрасывания c ним довелось разобраться другому защитнику — Игорю Ожиганову. Ожиганову, подкатывающемуся к дальней штанге, идеальный по таймингу пас выдал главный в составе СКА мастер как раз по таким тончайшим передачам Никита Гусев.

А вскоре шикарно, словно для учебного видео, сыграл Антон Бурдасов. Рванув вперед от борта, он укрыл шайбу корпусом, а затем, сблизившись с Федотовым и вроде бы упершись в его щитки, не выключился, а запихнул в угол отскочившую от них шайбу.

Потом было петербуржское большинство, разыгранное тоже классически. Разумеется, диспетчерскую роль опять взял на себя Никита Гусев. Теперь он точно выложил шайбу на крюк клюшки Михаила Воробьева, стойко удерживавшего позицию неподалеку от ворот, на том участке пятачка, который называют «дальним». Три шайбы за три минуты — это было похоже на такой нокдаун, подняться после которого и при этом продолжать драться в более или менее нормальном режиме практически нереально.

Но ЦСКА восстановился довольно быстро. А Никита Нестеров вызвал взрыв восторга на трибунах передачей чуть ли не от заднего борта на рвавшего на всех парах к чужой зоне Виталия Абрамова. Абрамов ей пропасть впустую не позволил: Ларс Юханссон смысл его финтов так и не разгадал.

В заключительном периоде огонь интриги запылал еще ярче. Это третье звено ЦСКА не изменило традиции забрасывать в каждом матче. Не такой уж опасный с виду наброс Андрея Светлакова превратился в гол благодаря Максиму Соркину, не только загородившему обзор Юханссону, но и слегка подправившему шайбу.

Но на сей раз перелома не случилось — даже после того как петербуржец Захар Бардаков не использовал выход один на один, хотя момент представлялся важнейшим, учитывая контекст, поднявшееся настроение ЦСКА. В отличие от прошлого матча, СКА неудачи пережил достойно и счет в серии сравнял.

Алексей Доспехов