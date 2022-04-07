«Трактор» увяз в обороне

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В третьем матче восточного полуфинала play-off Континентальной хоккейной лиги «Трактор» на своей площадке уступил «Металлургу» — 1:2. Челябинцы выигрывали 1:0, но в третьем периоде пропустили две шайбы. Таким же стал счет в серии, в которой вновь ведет клуб из Магнитогорска.

Стартовый отрезок финала play-off Восточной конференции, прошедший в Магнитогорске, на первый взгляд сложился в пользу «Трактора», который во втором матче одержал стратегически важную победу на выезде, сравняв счет в серии. К тому же челябинцы в той игре побили самую забивную команду нынешнего Кубка Гагарина ее же оружием, забросив шесть шайб. Но и «Металлург» мог быть вполне удовлетворен ничейным результатом по сумме двух встреч, ведь в предыдущем противостоянии с «Авангардом» он вообще стартовал с двух обескураживающих домашних поражений — 1:8 и 5:7. Тогда перед третьим матчем магнитогорцы находились практически у края пропасти, а сейчас они уже такого давления не испытывали.

При этом в Челябинске главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев произвел две кадровые перестановки, направленные на усиление атаки. В строй вернулись матерый 36-летний швед Линус Виделль, который бороздит просторы КХЛ еще с 2011 года, и Семен Кошелев. Наставник «Трактора» Анвар Гатиятулин победный состав менять не стал, тем более что травмированные нападающие Тему Пулккинен и Лукаш Седлак по-прежнему не восстановились.

Вдоволь порезвившись во втором матче, в котором зрители увидели десять голов, третий команды начали с рекогносцировки. Впрочем, присматривались друг к другу они недолго и приступили к активным действиям, а «Металлург» еще и довольно рано получил возможность поиграть в большинстве. «Трактор» не без труда отбился и ответил целой серией острых моментов у чужих ворот, которые снова защищал 39-летний Василий Кошечкин, не выручивший магнитогорцев в прошлой встрече. В первом периоде ветеран вратарского цеха отразил 12 бросков, в том числе самый опасный из них, в исполнении Владимира Ткачева, после классического выхода «два в одного» на пару с Виталием Кравцовым. Кошечкин, конечно, был хорош, но в целом «Магнитка» смотрелась похуже соперника.

В дебюте второй двадцатиминутки Кошечкину опять пришлось трудиться в поте лица, когда его партнер Андрей Чибисов зачем-то нарушил правила в зоне нападения.

На два сейва в меньшинстве легенду КХЛ хватило, а вот с набросом Лоуренса Пилута и подправлением Никиты Тертышного он уже не справился. Причем тут же гости заработали еще две штрафные минуты, но «Трактор» провел их не лучшим образом и даже едва не пропустил. Максим Карпов сбегал в контратаку и дважды подряд пытался пробить Романа Вилла, который во втором случае отразил просто мертвую шайбу.

Более того, постепенно ситуация на льду кардинально изменилась, и уже чешский голкипер хозяев гораздо чаще был в игре, а Кошечкин отдыхал. Оживилась до того достаточно пассивная канадская диаспора «Металлурга» во главе с бывшим одноклубником Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталс» Бренданом Лайпсиком. После удаления у «Трактора» магнитогорцы и вовсе устроили настоящий штурм, но Вилл выловил все, что летело в створ, да и полевые игроки ему здорово помогали.

Челябинцы сохранили минимальное преимущество до перерыва. Собственно, оборона — это их конек, хотя «Металлург» уже изрядно подпортил им статистику. Сейчас «Трактор» уперся и явно нацелился на «сухарь», однако аннулировать атакующий потенциал команды Воробьева ему не удалось.

Ближе к середине третьего периода отличился защитник гостей Ярослав Хабаров, чей могучий щелчок от синей линии даже на повторе было трудно разглядеть.

А вскоре Николай Голдобин напомнил, что именно он лучший бомбардир «Магнитки» в текущем Кубке Гагарина, а теперь и всего play-off с 14 очками по системе «гол плюс пас». Форвард классно распорядился шайбой, которой его снабдил Лайпсик.

Ход матча перевернулся так стремительно, что хозяева оказались к этому не готовы. Они предприняли массу усилий, чтобы спастись в концовке, и почти за три минуты до окончания основного времени сняли вратаря. Фактически до самой сирены игра проходила в зоне «Металлурга», который показал, что и сам умеет обороняться, особенно когда Кошечкин в полном порядке. Магнитогорцы победили — 2:1 — и с тем же счетом повели в серии.

Александр Ильин