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800 миллиардов рублей составил объем кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в январе 2022 года, сообщил Банк России. Это, как и раньше, ниже объема выдачи в сравнении с декабрем (1,3 трлн руб.), но на 70% больше, чем было годом ранее. Средний размер займов снизился — до 4,4 млн руб., а их число — до 163,9 тыс. (6 млн руб. и 196 тыс. в декабре). Общий долг МСП перед банками — 7,6 трлн руб. при 431 тыс. заемщиков. Доля просрочки снизилась до 8,1% (10,9% годом ранее). Далее из-за резкого роста ставок на фоне санкций качество кредитного портфеля МСП может ухудшиться. Частичную поддержку кредитованию бизнеса оказали правительство и ЦБ — за последнюю неделю одобрено 250 льготных кредитов на 7 млрд руб.