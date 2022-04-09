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Сегодня исполняется 74 года исполнительному секретарю СНГ, главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лебедев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель ЦИКа Элла Памфилова:

— Уважаемый Сергей Николаевич! Знаю Вас не первый год и очень ценю Ваши уникальные личные качества: скромность, порядочность, глубокий ум, доброжелательность, надежность. С Вами можно ходить в разведку, потому что Вы — настоящий патриот!

Высочайший профессионализм и многогранный жизненный опыт позволяет Вам эффективно решать самые сложные и нетривиальные задачи, в том числе и в сфере электоральной дипломатии на основе самых современных подходов.

Дорожу нашим плодотворным взаимодействием по всем аспектам избирательного процесса, включая экспертные и научные.

От всей души поздравляю Вас с днем Вашего рождения и желаю Вам долгих, плодотворных и счастливых лет жизни! Будьте здоровы и всегда востребованы!

10 апреля исполняется 70 лет председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Григорий Явлинский

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Его поздравляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов:

— Дорогой Григорий Алексеевич! Годы идут, а Вы не меняетесь. Храните верность идеалам, защищаете ростки свободомыслия. Сегодня, когда все пришло в неумеренное движение, когда перед экономикой снова встал сложный выбор, по каким рельсам двигаться, такая стабильность особенно ценна. Все пройдет, и Ваша мудрость особенно пригодится. С юбилеем Вас! Здоровья и сил, счастья и успехов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»