Сегодня исполняется 74 года исполнительному секретарю СНГ, главе миссии наблюдателей от СНГ Сергею Лебедеву
Сергей Лебедев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Его поздравляет председатель ЦИКа Элла Памфилова:
— Уважаемый Сергей Николаевич! Знаю Вас не первый год и очень ценю Ваши уникальные личные качества: скромность, порядочность, глубокий ум, доброжелательность, надежность. С Вами можно ходить в разведку, потому что Вы — настоящий патриот!
Высочайший профессионализм и многогранный жизненный опыт позволяет Вам эффективно решать самые сложные и нетривиальные задачи, в том числе и в сфере электоральной дипломатии на основе самых современных подходов.
Дорожу нашим плодотворным взаимодействием по всем аспектам избирательного процесса, включая экспертные и научные.
От всей души поздравляю Вас с днем Вашего рождения и желаю Вам долгих, плодотворных и счастливых лет жизни! Будьте здоровы и всегда востребованы!
10 апреля исполняется 70 лет председателю федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорию Явлинскому
Григорий Явлинский
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Его поздравляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов:
— Дорогой Григорий Алексеевич! Годы идут, а Вы не меняетесь. Храните верность идеалам, защищаете ростки свободомыслия. Сегодня, когда все пришло в неумеренное движение, когда перед экономикой снова встал сложный выбор, по каким рельсам двигаться, такая стабильность особенно ценна. Все пройдет, и Ваша мудрость особенно пригодится. С юбилеем Вас! Здоровья и сил, счастья и успехов.