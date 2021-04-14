Цена нефти Brent и WTI выросла на 5%

Стоимость июньского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $66,3 к 19:30 (+4,8%). Нефть марки WTI к 19:32 подорожала до $63,3 (+5,1%). Сегодня, 14 апреля, нефть поднялась выше $65 впервые за две недели.

Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 230 тыс. баррелей в сутки. 1 апреля альянс ОПЕК+ договорился о постепенном наращивании объемов нефтедобычи с мая. В рамках сделки Россия в мае–июле увеличит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки. Согласно проекту генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года, добыча нефти и конденсата в РФ может уже никогда не превысить уровень 2019 года 561 млн тонн.

О перспективах повтора нефтяного рекорда 2019 года — в материале “Ъ” «Добылое и думы».