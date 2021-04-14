Цена Brent впервые с 1 апреля поднялась выше $65 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $65 впервые с 1 апреля. По состоянию на 16:15 цена Brent выросла на 2,215%, до $65,08 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 2,227%, до $61,52 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 230 тыс. баррелей в сутки. 1 апреля альянс ОПЕК+ договорился о постепенном наращивании объемов нефтедобычи с мая. В рамках сделки Россия в мае–июле увеличит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки.

О прогнозе по добыче нефти в России — в материале “Ъ” «Добылое и думы».