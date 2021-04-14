МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 230 тыс. баррелей в стуки (б/с), следует из отчета агентства. В итоге, согласно прогнозу, спрос на нефть в 2021-м достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в прошлом году.

«Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные за первый квартал 2021 года, годовой рост был пересмотрен в среднем на 230 тыс. б/с с учетом лучших экономических прогнозов. Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID»,— сказано в отчете на сайте МЭА.

Согласно прогнозу, предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в этом году восстановится на 610 тыс. б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020-м. Поставки нефти от США при этом продолжат снижаться еще на 100 тыс. б/с после прошлогоднего падения на 600 тыс. б/с.

Ранее ОПЕК ухудшила прогноз российской нефтедобычи в 2021 году. Прогнозируется рост добычи нефти и конденсата в России на 0,01 млн баррелей в сутки, до 10,6 млн баррелей в сутки.