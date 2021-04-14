Обновленный MINI John Cooper Works будет стоить от 2,7 млн рублей

Компания MINI назвала стоимость обновленного «заряженного» хэтчбека John Cooper Works на российском рынке.

Автомобиль внешне отличается новыми бамперами и светодиодными фарами, а в салоне — новым рулем и мультимедийной системой с 8,8-дюймовым экраном. Технически хэтчбек не поменялся и сохранил 231-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На российском рынке рестайлинговый MINI John Cooper Works будет стоить от 2,7 млн руб. Прием заказов на автомобиль уже открыт, а поставки машин начнутся в мае. Напомним, премьера обновленных хэтчбеков MINI состоялась в январе 2021 года.