MINI показала обновленные хэтчбеки и кабриолет

MINI Cooper S. Фото: MINI

Визуально модернизированные автомобили можно отличить по новым переднему и заднему бамперам, переработанной решетке радиатора, фарам с темной подложкой, фонарям со стилизованным под флаг Великобритании рисунком, а также по новым цветам кузова и вариантам дизайна колесных дисков.

В салоне обновлена графика 5-дюймовой цифровой панели приборов, улучшена мультимедийная система с 8,8-дюймовым экраном, появился электромеханический ручной тормоз и впервые для MINI стал доступен руль с обогревом.

Технически модель не изменилась, но был перенастроен активный круиз-контроль и в список опций вошла адаптивная подвеска. Клиентам доступны бензиновые версии с турбомоторами — 1,5-литровым на 75 л.с. (версия One First), 102 л.с. (One) и 136 л.с. (Cooper), а также 2-литровым на 178 л.с. (Cooper S) и 231 л.с. (John Cooper Works). Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, 7-диапазонной роботизированной и 8-ступенчатой автоматической. Доступен электромобиль Cooper SE с 84-сильным мотором.

Особенностью обновленного MINI стала опциональная окраска крыши Multitone Roof, в которой использованы три цвета — San Marino Blue, Pearly Acqua, Jet Black — переходящие друг в друга. Как отмечает британский автопроизводитель, из-за особенностей окраски у каждого автомобиля с такой крышей будет собственный уникальный узор.

Напомним, последней на сегодняшний день новинкой MINI стала спецверсия 3-дверных хэтчбеков Cooper S и John Cooper Works, посвященных победе в Ралли Монте-Карло — исполнение Paddy Hopkirk Edition в честь британского гонщика Пэдди Хопкирка.